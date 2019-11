Gerningsmændene bag et hjemmerøveri i Nordjylland er torsdag aften på fri fod.

En 77-årig kvinde er torsdag aften blevet udsat for et hjemmerøveri i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Kvinden sad i sit hjem i Storvorde sydøst for Aalborg, da to mænd pludselig brød ind i hendes stue og truede hende med en "pistollignende genstand".

- De sagde, de ville have penge, hvilket hun sagde, hun ikke havde. De sagde hun skulle blive siddende i stol, hvorefter den ene gennemrodede hendes hus, mens den anden blev ved kvinden, skriver politiet.

Kort før klokken 22 har politiet ikke overblik over, om de to røvere, der er på fri fod, slap afsted med et udbytte.

Røverne talte dansk uden accent, de var sortklædte og havde hætter over hovederne. Manden, der truede kvinden, havde en maskering for ansigtet.

Hvis man har oplysninger i sagen, vil Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

/ritzau/