Der er tabere, og så er der tabere, der får på puklen af ældre damer. Scenen er sat på Maribo Bibliotek:

En ældre gråhåret dame gik nærmest amok på en dreng på 11 år og gav ham besked om, at han skulle lade være med at være en dårlig taber.

Resultatet blev en politianmeldelse. Drengen anmeldte simpelthen den ældre kvinde for vold.

'Så kan hun lære det' synes at være drengens motivation for henvendelsen til politietaten, der skete søndag eftermiddag.

Den 11-årige dreng var i færd med at spille et computerspil sammen med en jævnaldrende dreng, skriver folketidende.dk

Da de undervejs i spillet kom op at slås for sjov, blev kvinden rasende.

Hun rev voldsomt fat i drengen, tog fat i kraven på ham og sagde, at han skulle holde op med at være en dårlig taber. Ved overfaldet fik drengen et stort rødt mærke på halsen, og han henvendte sig til politiet, hvor han anmeldte kvinden for vold.

Politiet rådgav ham til at tage på skadestuen for at få skaden dokumenteret i en politiattest.