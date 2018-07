Kort efter klokken 18 blev en ældre cyklist påkørt af en bil i Aabybro, der efterfølgende kørte fra stedet.

Ulykken skete på Aalborgvej ved Fristrupvej. Cyklisten blev påkørt af en bilist i en mørkegrå familiebil af mærket Citroën, måske model C4. Bilen fik skader på forreste højre kofanger. Cyklistens tilstand er alvorlig.

Nordjyllands Politi arbejder i øjeblikket på stedet sammen med en bilinspektør for at klarlægge de nærmere omstændigheder. Politiet opfordrer alle, som har set en mørkegrå familiebil med skader til at henvende sig.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.