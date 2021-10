Falske bankmænd er på spil endnu en gang.

Denne gang er det gået ud over to ældre kvinder, der begge blev ringet op mandag af, hvad de troede, var en mand fra deres bank. Det oplyser Østjyllands Politi.

Først blev en 73-årig kvinde ringet op, hvor en mandlig stemme præsenterede sig som værende fra banken. Han fortalte derefter, at der havde været problemer med kvindens kort, og hun derfor skulle aflevere det til et bud, som han ville sende ud.

Da manden flere gange forsøge at få kvinden til at oplyse koden til kortet, blev hun dog mistænkelig og ringede i stedet til politiet.

Samme dag blev en anden kvinde dog også kontaktet. En 87-årig fra Risskov blev i telefonen fortalt af en mand, som sagde, han var fra Danske Bank, at hendes kort var blevet misbrugt.

På samme vis oplyste han, at han ville sende et bud til at hente kortet. Denne kvinde udleverede dog både kort, kode og et kontant beløb til det falske bankbud.

Der blev efterfølgende hævet flere tusinde kroner fra kvindens kort.

Politiet giver følgende råd for at undgå svindel: Giv aldrig koder, NemID eller kreditoplysninger i telefonen

Er du i tvivl om, hvorvidt det er banken, der ringer, så lav et kontrolopkald ved at bede vedkommende oplyse navn og afdeling, han/ hun er ansat i

Læg på og ring selv op til din banks hovednummer og spørg efter vedkommende – på den måde får du afklaret, om personen virkelig er ansat i banken

Det er ikke første gang, B.T. kan fortælle om, at ældre kvinder bliver snydt af mænd, der udgiver sig for at være deres bank.

For blot 10 dage siden var det samme historie, hvor to kvinder ligeledes var blevet snydt af falske bankmænd.

Østjyllands Politi opfordrer på den baggrund til at være påpasselig. Da det særligt går ud over ældre, opfordrer politiet desuden til, at børn og børnebørn tager en snak med ældre familiemedlemmer og advarer dem – samt vejleder dem i, hvordan de kan undgå at blive snydt.