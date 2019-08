Nordjyllands Politi efterlyser oplysninger i sag om hjemmerøveri nær Åbybro.

Et ældre ægtepar blev natten til mandag udsat for et røveri i deres hjem nær Åbybro, oplyser politiet. To røvere sprøjtede parret med peberspray.

- De er naturligvis dybt berørt af situationen, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi, som søger hjælp fra vidner.

Ægteparret blev tilbageholdt på bopælen på Kattedamsvej mellem Åbybro og Biersted.

- Røveri i eget hjem - hvor man skal føle sig tryg - er en yderst alvorlig sag, så vi efterforsker lige nu intensivt i sagen, siger vicepolitiinspektøren i en pressemeddelelse sidst på formiddagen.

Umiddelbart er signalementet sparsomt. Røverne skønnes til at være mellem 20 og 30 år. De var maskerede og iført mørkt tøj.

/ritzau/