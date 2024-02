Medarbejderen fra Nordea forsøgte over telefonen at overbevise en ældre mand om, hvad der var ved at ske. Men forgæves.

Derfor blev medarbejderen nødt til at handle hurtigt. Og konsekvent.

Vedkommende spærrede simpelthen for manden og hans kones netbank – før det var for sent.

»Den metode har vi brugt flere gange, hvis kunden forståeligt nok bliver forvirret over, hvem der er den rigtige bank,« siger Dennis Schytt Haahr, der er landeansvarlig for kommunikation om svindel og awareness hos Nordea, til Finansforbundets nyhedsbrev.

Kort før medarbejderen spærrede de pågældende kunders netbank, var en alarm gået i Nordeas systemer.

Fordi den ældre mands kone var logget på netbanken og var i færd med at overføre et større pengebeløb til en anden konto.

Da medarbejderen fra Nordea kom i kontakt med manden, blev han straks advaret om, at han og konen var ved at blive svindlet.

Men manden var ikke overbevist og forklarede, at hans hustru skam allerede havde en medarbejder fra banken i røret.

Der var bare et problem: at det var en svindler, og ikke en Nordea-ansat, hun talte med.

Vedkommende havde meget overbevisende ladet ægteparret forstå, at deres konto var i fare, hvorfor pengene på den meget hurtigt skulle overføres til en sikker konto hos politiet.

Kontoen havde naturligvis intet med politiet at gøre, men det velmenende ægtepar var røget i fælden, som var ved at klappe helt i, da den rigtige Nordea-ansatte lukkede ned for deres netbank og på den måde effektivt forhindrede svindlen, før det var for sent.

Men langt fra alle er lige så heldige.

Omkring 40 procent af svindelnumrene lykkes desværre, selvom bankerne ihærdigt forsøger at komme netsvindlen til livs.

En af dem, der gik i svindlernes fælde er 72-årige Birgit Brandl, som på få timer mistede 221.480 kroner. Du kan læse hendes historie HER.

Og problemet er stigende.

Ifølge Finans Danmark var der i første halvår af 2023 hele 5.212 forsøg på netbanksvindel. Til sammenligning blev der i første halvår af 2020 registreret omkring 1.000 svindelforsøg.

Samtidig bliver svindlerne dygtigere og dygtigere til at narre deres ofre.

Dennis Schytt Haahr fortæller i Finansforbundets nyhedsbrev, at kunden i omkring 90 procent af de svindelforsøg, Nordea oplever, er blevet manipuleret til af egen fri vilje at overføre penge til de kriminelle bagmænd bag svindlen.

Svindel rettet mod ældre er i det hele taget eksploderet de seneste år, og politiet arbejder med følgende tre råd: