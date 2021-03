»Du skal have med denne her.«

Sådan lød truslerne blandt andet fra en 66-årig mand, da han for godt en måned siden ifølge tiltalen truede en yngre muslimsk kvinde med en ratlås.

Sammen med sin 65-årige hustru er manden blevet tiltalt for en såkaldt hadforbrydelse af Københavns Vestegns Politi.

Det ældre ægtepar er også anklaget for at have udsat den tørklædeklædte kvinde for vold og for at have begået hærværk mod hendes bil. Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt.

Det dramatiske optrin fandt sted lørdag formiddag 13. februar på parkeringspladsen foran forretningerne Harald Nyborg og Thansen på Gladsaxevej 367 i Søborg nord for København.

Ifølge anklageskriftet var begge ægtefæller voldelige over for den yngre kvinde. Manden spyttede hende i ansigtet og tog fat i hendes skuldre, inden hun blev skubbet mod sin bil, så hendes nakke og hoved ramte køretøjet.

Herefter tog den 65-årige kvinde også fat i offeret, som ægteparret sammen holdt fast mod bilen, mens de slog hende flere gange på den ene side af ryggen.

Det bevirkede ifølge anklageskriftet, at den yngre kvinde fik hjernerystelse samt ømhed i nakke, ryg og hoved.

Efter selve overfaldet hentede den 66-årige mand en ratlås i sin bil, som han derpå løftede over hovedet og svingede i retning mod den yngre kvinde. »Ved du, hvad du skal have? Du skal have med denne her,« truede han, så både kvinden og nogle omkringstående tilskuere ifølge tiltalen blev forskrækkede.

Endelig er den 66-årige mand også tiltalt for hærværk, fordi han til sidst lavede en bule i forskærmen på den forurettede kvindes bil ved enten et spark eller et tryk.

Ifølge anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi har der været tale om en såkaldt hadforbrydelse, hvor det ifølge straffelovens paragraf 81, nr. 6 er en strafskærpende omstændighed, hvis en forbrydelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

Ud over den aktuelle tiltale er den 66-årige mand sigtet for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf i straffelovens paragraf 266 b. Om han også skal tiltales efter denne paragraf, der ligeledes vil kunne udløse en hårdere straf, er endnu ikke afgjort, oplyser Vestegnens Politi til B.T.