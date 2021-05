»Din lille hjernedøde perkerluder. Hvis du er utilfreds, kan du bare smutte hjem, hvor du hører til.«

Sådan indrømmer en 67-årig mand at have råbt mod en yngre muslimsk kvinde på en parkeringsplads i Søborg en formiddag tidligere i år.

Det fortæller han i Retten i Glostrup, hvor han sammen med sin 66-årige hustru onsdag står tiltalt for hadforbrydelse. De to er de første til at indtage vidneskranken.

Her fortæller de hver især om episoden, der fandt sted 13. februar, hvor ægteparret var taget ud for at handle i Thansen. Mens hustruen bliver siddende i bilen, går ægtemanden ind i butikken for at handle.

Imens udspiller det drama sig, som er årsagen til, at de to i dag er tiltalt.

Den 66-årige hustru, der er fra Indien og derfor har brug for en tolk undervejs, fortæller i vidneskranken, at hun besluttede sig for at udnytte ventetiden til at støve bilmåtterne af. Hun gik derfor over til førersædet og lod døren stod åben. I samme øjeblik parkerer en 35-årig muslimsk kvinde sin bil ved siden af.

De to parter er ikke enige om, hvad der herefter sker, men den 35-årige forklarer i vidneskranken, da det bliver hendes tur, at hun hører gentagne slag mod bildøren. Hun sidder på det tidspunkt i bilen og taler i telefon med sin mor.

Den 66-årige kvinde fortæller, at hun måske kan have ramt bilen ved et tilfælde, fordi bilerne holdt så tæt, men afviser at have banket mod bilen.

Situationen ender i en konfrontation.

»Jeg kunne høre hende sige, 'jeg sender en regning, jeg sender en regning,' men jeg ville ikke have en diskussion med en, der var så giftig. Så jeg satte mig om på passagersædet, og jeg sagde ikke et ord,« fortæller den 66-årige kvinde.

I det samme kommer den 67-årige mand ud af Thansen, fortæller den muslimske kvinde.

»I det samme hører jeg en stemme sige: Hvad fanden foregår der her? Først tænker jeg, hvorfor han blander sig. Så kommer han tættere på, og jeg siger: Din kone banker sin bildør ind i min,« fortæller hun.

»Og i samme øjeblik ligger han sine ting ind i bagagerummet, og så kommer han direkte hen i mit ansigt og råber: Og hvad så?,« forklarer den 35-årige.

Herefter udvikler situationen sig dramatisk. Den stærkt oprevne mand indrømmer at have taget fat i kvinden for at flytte hende væk fra bilen. Han indrømmer også at have taget en ratlås fra bagsædet af bilen, holdt den over hovedet og truet den 35-årige kvinde. Han indrømmer også at have råbt efter hende.

Under vidneforklaringerne spørger anklageren den 67-årige mand til, hvorvidt han kan genkende at have råbt: »Din lille hjernedøde perkerluder. Hvis du er utilfreds, kan du bare smutte hjem, hvor du hører til.«

»Ja, det skal nok være rigtigt,« erkender han i vidneskranken.

Hvorfor sagde du det?

»Det ved jeg ikke. Hun stod og skældte min kone ud, og det havde jeg det ikke godt med, så jeg skulle lige have hende flyttet. Havde hun været fra Tyskland, havde jeg også sagt, hun skulle smutte hjem til Tyskland.«

Hvad var grunden til, du sagde noget med perker?

»Hun havde tørklæde på hovedet, og så gik jeg ud fra, hun var muslim,« fortæller han.

Han afviser dog, at udtalelsen skulle bunde i, at han er racist.

»Nej, jeg er gift med en inder, så jeg kan ikke tillade mig at være racist,« fortæller han.

Den 35-årige forklarer dog, at hun på ingen måde er i tvivl om, at der var tale om en hadforbrydelse.

»Det var rent had. Altså, det strålede ud fra ham. Jeg har boet i Danmark i 30 år. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvordan det ser ud, når jeg bliver mødt med had,« fortæller hun.

Foruden de tre parter skulle endnu et vidne indtage skranken. Det drejer sig om en pensioneret politibetjent, der overværede episoden, og som måtte stille sig imellem den 67-årige og den 35-årige kvinde for at stoppe den voldsomme episode, da han ser den 67-årige mand »gå fuldkommen grassat.«

»Så vender han sig om og tager fat i ratlåsen. Den tager han op i hånden og siger, nu skal hun kraftedeme have,« fortæller vidnet.

Han fortæller, at han også hørte den 67-årige komme med adskillige racistiske tilråb.

Mens den 66-årige hustru alene er tiltalt for hadforbrydelsen, er den 67-årige tiltalt for to yderlige forhold – herunder for hærværk mod den yngre kvindes bil. Begge nægter sig skyldige, men den 66-årige erkender at have spyttet mod den 35-årige og at have holdt en ratlås mod hende.

Dommen ventes afsagt senere onsdag.