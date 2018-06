To opgange blev evakueret ved en voldsom brand på Christianshavn fredag morgen. Flere skal genhuses.

Et ægtepar er bragt til Rigshospitalet, efter at de tidligt fredag morgen sprang ud fra første sal, da der var brand i deres lejlighed på Christianshavn.

Det oplyser Københavns Politi, der fik alarmen om branden klokken 04.18.

Branden opstod i ægteparrets lejlighed på første sal på Overgaden neden Vandet. Den 63-årige mand og hans 57-årige hustru så ingen anden udvej, end at springe ud for at slippe væk fra flammerne.

»De kaster først nogle madrasser ned, og så springer de,« fortæller vagtchef Thomas Tarpgaard fra Københavns Politi.

»De er bragt til Rigshospitalet, men er uden for livsfare.«

#HBeredskab. Overgaden neden Vandet. Ild i større lejlighed, 2 personer kørt på hospitalet. Branden er under kontrol. 11 brandbiler og 27 mand arbejder på stedet. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) June 8, 2018

Hovedstadens Beredskab sendte 11 brandbiler og 27 mand af sted for at bekæmpe ilden.

»Det brændte kraftigt i lejligheden på begge sider af bygningen, så vi sendte så mange afsted for at kunne angribe branden fra flere fronter,« fortæller operationschef Michael Møller fra Hovedstadens Beredskab.

To opgange blev evakueret i forbindelse med branden.

»Og personalet i Lagkagehuset kom ud med morgenbrød til de evakuerede personer,« fortæller Thomas Tarpgaard.

#HBeredskab. Overgaden Neden Vandet. Branden er nu slukket og vi er gået igang med at begrænse følgeskaderne i form af vandskade.

Styrkerne på stedet reduceres inden for ca. 20 min. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) June 8, 2018

Ifølge Michael Møller skal 16 personer genhuses efter branden.

Kort før klokken 05 er branden slukket.

»Men vi bliver på stedet lidt endnu for at tage os af vand- og røgskader,« siger Michael Møller.

Politiets teknikere skal nu undersøge, hvordan branden opstod.

/ritzau/