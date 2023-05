Vold og psykisk vold mod seks børn og stedbørn.

Et ægtepar fra Viborg er idømt ubetinget fængsel og udvisning. Det er de for vold og psykisk vold mod parrets seks børn og stedbørn over en længere årrække.

Det har byretten i Viborg tirsdag eftermiddag besluttet, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mishandlingen af børnene er foregået over en periode fra 2017 til 2022.

I hjemmet hos parret er børnene blandt andet blevet slået i hovedet, på arme og krop med flad og knyttet hånd samt med forskellige genstande af ukendt karakter.

I flere tilfælde er nogle af børnene også blevet slået under fodsålerne med en ledning.

Ægteparret havde også opsat overvågningskameraer i hjemmet, så de kunne overvåge børnene.

Et af børnene er barn af begge de to dømte, imens de resterende alene er børn af den ene af de to dømte.

»Det er klart, at det er her en meget alvorlig sag. Derfor er jeg også tilfreds med, at retten dømte i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand både i forhold til den fysiske vold og mishandling og i forhold til den psykiske vold,« siger anklagerfuldmægtig fra Midt- og Vestjyllands Jacob Erichsen.

Retten vurderede på linje med tiltalen, at forældrene havde udført negativ social kontrol af de seks børn.

Begge forældre blev idømt udvisning af landet med et indrejseforbud i 12 år. Alle seks børn er i dag anbragt uden for hjemmet.

Sagen har kørt over fire dage har kørt som en domsmandssag. Begge de dømte ankede på stedet.