Et ægtepar fra Vejen, som er tiltalt for årelange voldtægter og særlig farlig vold mod deres fire børn, som alle var mindreårige på gerningstidspunktet, nægter sig skyldige.

Det har de netop oplyst gennem deres forsvarere ved Retten i Esbjerg, hvor nævningesagen mod den 63-årige mand og hans 60-årige kone og biologiske mor til alle børn er begyndt.

»Alle forhold nægtes,« sagde forsvarerne Allan Sørensen og Jørgen Iversen ganske kort, efter anklageskriftet var blevet læst op af senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen.

Den tiltalte mand er biologisk far til de to yngste og stedfar til de to ældste forurettede. De er i dag alle voksne og i 30’erne.

Da parret hver for sig og med minutters mellemrum blev ført ind i den store retssal 41 i domhuset i Esbjerg kort før sagens begyndelse, var gensynsglæden mellem de to til at få øje på.

Den 63-årige lettere korpulente mand gik som det første hen til sin kone og tog varmt omkring hende og holdt hende fast ind til sig, inden han kyssede hende flygtigt og satte sig ned ved siden af sin forsvarer Allan Sørensen.

De afskyvækkende forbrydelser, som ifølge anklagemyndigheden fandt sted mellem 1987 og 1994, er beskrevet i grufulde detaljer i det 11 sider lange anklageskrift gennem 17 tiltalepunkter.

Stærkt voldelige og perverterede seksuelle overgreb vaginalt, analt og oralt, fysisk tvang, pisk, slag, spark, knivkast med børnene som mål, kværkning, simuleret drukning, afbrænding med cigaretter, tvunget samkvem med en hund samt trusler om blandt andet drab på en af de andre søskende, hvis der bliver sladret, var tilsyneladende en del af dagens orden.

I det hele taget var ydmygelser og fornedrelser af snart sagt enhver art en del af den frygtelige dagligdag for børnene i den helt igennem dysfunktionelle familie, som i den syv år lange periode, uhyrlighederne stod på, skiftede bopæl flere gange.

Sagen giver associationer til de tidligere meget eksponerede misbrugssager fra blandt andet Tønder, Brønderslev og Rebild. På nogle områder endnu værre.

Begge de tiltalte deltog ifølge anklageskriftet gennem årene i det systematiske misbrug og de utallige overgreb og voldshandlinger mod børnene. Desuden fremgår det, at en række uidentificerede mænd gentagne gange deltog i de perverterede voldtægter og andre former for overgreb.

Et af ofrene, en pige, var særligt genstand for de voksnes systematiske misbrug. Hun var kun fire år, da overgrebene begyndte.

I et af anklagepunkterne, som den 63-årige mand alene er tiltalt for, fremgår det, at han - sammen med flere uidentificerede mænd - som led i en form for spil eller som betaling for hash, alkohol eller penge, brugte sin da fireårige datter som sex-præmie.

Der er afsat i alt ni retsdage med dom i begyndelsen af april.

Der er afsat i alt ni retsdage med dom i begyndelsen af april.