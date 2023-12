Fredag aften udspillede der sig dramatiske og potentielt livsfarlige scener i hjertet af København.

Her endte et ældre ægtepar i det iskolde vand efter et trafikuheld – men takket være flere forbipasserende blev de hevet ud af deres bil i tide.

Det var ved Børsgade nær Børsen, at ægteparrets bil endte i vandet efter at have ramt et hegn ud til kanalen.

I den forbindelse reagerede flere forbipasserende både hurtigt og forbilledligt.

»Vores indsatsleder fra stedet har fortalt, at flere personer fik smadret bilens vinduer og hjalp med at få de to personer ud,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

'Civile havde heroisk hoppet i vandet', skrev Hovedstadens Beredskab på X om den dramatiske episode fredag aften, som endte med at det ældre ægtepar kunne overgives til ambulancetjenesten.

Henrik Svejstrup præciserer dagen derpå, at bilen efter uheldet flød på vandet mod Kayak Bar på den modsatte side af kanalen, hvor de forbipasserende fik ægteparret ud af bilen, før den sank til bunds. Herefter kunne Hovedstadens Beredskabs dykkere hjælpe ægteparret op af vandet.

Vagtchefen er fuld af lovord overfor de almindelige borgeres indsats.

Dykkere fra Hovedstadens Beredskab var på stedet og fik hjulpet det ældre ægtepar op af vandet, efter at forbipasserende havde fået ægteparret ud af bilen. Foto: Albert Beenfeldt Vis mere Dykkere fra Hovedstadens Beredskab var på stedet og fik hjulpet det ældre ægtepar op af vandet, efter at forbipasserende havde fået ægteparret ud af bilen. Foto: Albert Beenfeldt

»Vi har altid en dusør for øje, når borgere springer til og hjælper hinanden i nødssituationer,« siger Henrik Svejstrup.

Det er uklart, hvad der har forårsaget uheldet, men ifølge Københavns Politi kan bilens mandlige fører have fået et ildebefindende under kørslen.