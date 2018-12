Det gik voldsomt for sig, da et eritreansk ægtepar lørdag bortførte deres eget barn fra et bosted i Aalborg.

»De tog barnet med sig fra bostedet, hvor hun er anbragt. De både slog og sparkede familiebehandlerne på stedet,« fortæller vagtchef Henrik Bech fra Nordjyllands Politi til B.T.

Parret havde et såkaldt overvåget samvær med datteren, da de pludselig besluttede sig for at tage hende med.

Selv om personalet forsøgte at forhindre det, lykkedes det forældrene af slippe af sted med pigen.

Politet efterlyser Elyana Aron Mussie. Foto: Nordjyllands Politi

»De ringede fra bostedet og fortalte, hvad der var sket. Vi tog ud og søgte i området, og i den forbindelse stødte vi på faderen, som nu er anholdt.«

Lørdag eftermiddag efterlyste politiet kvinden og hendes datter, som er halvandet år.

Myndighederne mener ikke, at kvinden er i stand til selv at tage vare på barnet.

Hun er desuden gravid i sjette måned.

På nuværende tidspunkt er der ikke nærmere oplysninger om, hvorfor datteren er fjernet fra hjemmet, og hvorfor de kommunale myndigheder ikke mener, at moderen kan passe på hende.

Politiet efterlyser Ezwti Ghebrehiwet Tkue. Foto: Nordjyllands Politi

Søndag er der ikke noget nyt om, hvor mor og datter opholder sig.

Politiet leder fortsat efter dem.

Kvinden er den 25-årige Ezwti Ghebrehiwet Tkue.

Hun er af eritreansk afstamning med kort, mørkt afrohår eller iført en paryk. Hun er almindelig til robust af bygning og cirka 168 cm. høj.

Da hun forsvandt med barnet, bar hun en lysbrun/beige tynd, vatteret overgangsjakke med 3/4 ærmer og med bindebånd. På fødderne havde hun løbesko.

Datteren hedder Elyana Aron Mussie, og hun taler flydende dansk. Hun har mørkt afrohår, er 90 cm. høj og vejer cirka 11 kilo. Hun er multiallergiker og derfor medicinkrævende.

Datteren kaldenavn er Ellie, og hun bærer lyslilla strømpebukser, lyslilla langærmet trøje og lyslilla kjole med sølvglimmer af chiffon. Alt tøjet er fra mærket 'pomp de lux'.