Tidligt på eftermiddagen søndag fandt politiet to døde personer i en privat villa i Ringkøbing.

Det viste sig senere at være et ægtepar, og man har hele søndag efterforsket sagen både i og omkring huset.

»Det er ikke noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse,« siger Ralf Høgdal, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, da B.T. taler med ham mandag morgen.

Dog kan man ikke udelukke det endnu.

Politiet efterforsker dødsfald søndag den 26. april 2020. To personer fundet livløse Det er uvist, hvorfor to personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing er afgået ved døden. Foto: presse-foto.dk Vis mere Politiet efterforsker dødsfald søndag den 26. april 2020. To personer fundet livløse Det er uvist, hvorfor to personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing er afgået ved døden. Foto: presse-foto.dk

»Men vi kan ikke sige det med sikkerhed, så efterforskningen fortsætter i dag,« siger han.

Man sendte i løbet af søndagen de to afdøde til videre undersøgelser ved politiets retsmedicinere for at fastlægge en dødsårsag.

»Vi har ikke fået nogen melding om resultatet endnu,« siger vagtchef Ralf Høgdal.

Desuden kunne TV Midtvest søndag fortælle, at flere beboere i området havde påpeget, at der før havde været politi til stede på adressen.

En hjemmesygeplejerske har søndag middag fundet to livløse personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing. Foto: presse-foto.dk Vis mere En hjemmesygeplejerske har søndag middag fundet to livløse personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing. Foto: presse-foto.dk

Og det bekræfter Henning Præstegaard, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Herning, over for mediet.

»Jeg kan bekræfte, at politiet har været i forbindelse med nogle sammenhænge i familien her, men ellers kender jeg ikke nærmere til de forhold, og det er ikke det, der har krævet vores tilstedeværelse i dag,« sagde han søndag.

Hvor langt politiet er fra at opklare sagen, ved vagtchefen ikke mandag morgen.

»Det er svært at sige, hvornår alle resultater er i hus,« siger han.