Lørdag morgen vågnede et ægtepar i den norske by Tønsberg op til et noget ualmindelig og måske skræmmende syn. Et syn, der fik dem til at kontakte politiet.

Da de gik ned i dagligstuen ligger der nemlig en ung mand i 20'erne på deres sofa.

Og han var fuld af blod, skriver norske TV 2.

»De stod op lørdag morgen og fandt en fremmed, blodig mand på sofaen i stuen,« siger politiets operationsleder Trond Egil Groth.

Hvad gjorde situationen endnu mere mærkelig, var, at den blodige unge mand bad ægteparret om at ringe efter en taxa. Og det gjorde de så, hvorefter den unge mand blev kørt væk fra stedet.

Efterfølgende fandt parret en mobiltelefon, som manden havde glemt. De fandt også nogle knuste flasker i kælderen.

Politiet har sidenhen været i kontakt med manden for at finde ud af, hvad han overhovedet lavede i huset, og hvorfor han var blodig.

Her har den unge mand forklaret, at han slet ikke husker noget fra dagen før. Politiet melder dog, at der højst sandsynligt ikke er sket noget alvorligt, men at det er en meget pudsig situation.