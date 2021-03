Retten i Aalborg finder mand og kvinde skyldige i sag, der har været flere år undervejs.

I en årelang sag om grov momssvindel er et ægtepar mandag blevet fundet skyldige af Retten i Aalborg, skriver nordjyske.dk.

Fængselsstraffen er blevet gjort betinget, hvilket indebærer, at de dømte ikke skal bag tremmer.

Manden er idømt fængsel i to år, mens kvinden har fået et år og ni måneder. De to er desuden hver idømt en tillægsbøde på 3.750.000 kroner, skriver det regionale medie.

Anklageskriftet blev udfærdiget tilbage i 2014. Ventetiden skyldes en række formelle og processuelle indsigelser.

Blandt andet er det blevet undersøgt, om anklageskriftets udformning lever op til lovens krav. Også EU-retlige spørgsmål har været endevendt.

Desuden har ægteparret påstået, at en dommer ved byretten var inhabil, hvilket også har taget tid at få afklaret.

Lovovertrædelserne blev ifølge tiltale begået fra 2007 og frem til 2010. Som virksomhedsejere, direktører og ansvarlige ledere snød de statskassen for moms.

Ved domsafsigelsen har begge på stedet anket. De vil frifindes af Vestre Landsret.

Desuden er et navneforbud blevet udstrakt, og derfor er det fortsat forbudt at identificere de dømte, som begge er i 60'erne.

For mandens vedkommende er der tale om en fællesstraf, oplyser retten.

/ritzau/