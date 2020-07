Det vakte opsigt, da et ældre ægtepar i april måned blev fundet døde i deres villa i Ringkøbing i det vestjyske.

Nu er de retsmedicinske undersøgelser blevet færdiggjort, og politiet kan melde ud om, hvad der var sket i parrets villa.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Både manden og konen var afgået ved døden af naturlige årsager, lyder forklaringen fra politiet ifølge mediet.

Politiet efterforsker dødsfald søndag den 26. april 2020. To personer fundet livløse Det er uvist, hvorfor to personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing er afgået ved døden. Foto: presse-foto.dk Vis mere Politiet efterforsker dødsfald søndag den 26. april 2020. To personer fundet livløse Det er uvist, hvorfor to personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing er afgået ved døden. Foto: presse-foto.dk

»Både manden og kvinden var lægeligt medicineret, og resultaterne fra prøverne svarer til det forventelige,« fortæller politikommissær Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning.

På tidspunktet valgte det lokale politi at efterforske sagen, selvom man ikke nødvendigvis mente, at der var sket en forbrydelse.

Det skyldtes, at det ældre par blev fundet døde samme dag.

I april måned bekræftede politiet over for medierne, at man var i gang med en undersøgelse.

En hjemmesygeplejerske har søndag middag fundet to livløse personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing. Foto: presse-foto.dk Vis mere En hjemmesygeplejerske har søndag middag fundet to livløse personer i en villa i Rindum ved Ringkøbing. Foto: presse-foto.dk

Dengang kom det også frem, at politiet tidligere havde været på besøg hos ægteparret.

Det stod dog hurtigt klart, at det ikke nødvendigvis havde noget med ægteparrets død.

»Jeg kan bekræfte, at politiet har været her i forbindelse med nogle sammenhænge i familien her, men ellers kender jeg ikke nærmere til de forhold, og det er ikke det, der har krævet vores tilstedeværelse i dag,« sagde Henning Præstegaard i april.

I forbindelse med de retsmedicinske tests stod det også klart, at ægteparret ikke havde covid-19, skriver mediet.