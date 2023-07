En 65-årig mand er torsdag frisk nok til at blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Den ældre mand bliver ført ind af en politibetjent i retten.

Han er svagt gående og støtter sig til stole og borde på vej hen til sin forsvarsadvokat Jan Aarup.

Han er sigtet for at have slået sin hustru ihjel ved at stikke hende flere gange i hals og hoved med en kniv samt at slå en håndvægt flere gange imod hendes hoved.

Ifølge politiet fandt drabet sted lørdag i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør.

»Min klient erkender sig skyldig efter Straffelovens paragraf 246 (vold med døden til følge, red.),« siger forsvarsadvokat Jan Aarup, da grundlovsforhøret går i gang.

Den 65-årige bliver bedt af dommeren om at sætte sig bag vidneskranken.

På vej hen til midten af retssalen bliver flere skader på mandens krop synlige. Han har plastre på halsen og venstre arm.

»Jeg kan godt sidde her – men jeg har problemer med maven,« siger den drabssigtede mand og kører hånden foran maven, da han sætter sig på stolen i midten af lokalet.

Han er iført hvide hospitalsbukser, blå skjorte med en T-shirt fra hospitalet inden under. På fødderne har han lysebrune sutsko.

Forsvarsadvokaten fortæller, at hans klient er stærkt medicineret – men han er blevet afhørt af politiet.

»Vil du udtale dig i dag?,« spørger dommeren til den ældre herre, der nikker op mod dommeren.

Lørdag blev manden fremstillet i et grundlovsforhør i Lyngby in absentia, da han var indlagt på hospitalet med svære skader.

Ifølge politiet fandt drabet sted i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør lørdag inden klokken 17.12.

Anklager Ulla Greibe fra Nordsjællands Politi begærer dørene lukket, da politiet frygter, at mandens forklaring kan få vidner til at sammenstemme deres forklaringer til politiet.

Den fremmødte presse protesterer mod dørlukningen, da den 65-årige tilstår vold med døden til følge, og politiet har fortalt, at der er tale om et drab.

Men dommeren mener, at mandens forklaring skal ske bag lukkede døre. Derefter bliver alle tilhørere og pressen vist ud af retslokalet.

Lørdag blev den 65-årige, der er beskyttet af et navneforbud, varetægtsfængslet frem til 11. august.

Opdateres …