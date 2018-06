Det er er stor festdag, når man som student stiger op på ladet til den tradionsrige studenterkørsel i åben lastbil.

Men ikke alle ønsker at give de nyudklækkede studenter en god dag. Københvan Politi har netop modtaget en anmeldelse af æggekast mod studenter ved Vognmagermarken på Østerbro, siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Episoden kommer i kølvandet på en række anmeldelser af kast med æg, sten, vand og kanonslag i går mod studentervogne i nabopolitikredsen Københavns Vestegns Politi.

Ifølge Henrik Svejstrup kan det have haft en præventiv effekt i går, at Københavns Politi i går var meget synligt tilstede med patruljer i belastede boligområder som Mjølnerparken og Tingbjerg.

Københavns Vestegns Politi modtog i går seks anmeldelser om kast med forskellige genstande mod studentervogne.

Til jer der chikanerer vores studenter rundt omkring i politikredsen ved at kaste æg, vand, sten og kanonslag: STOP JER SELV! Det er ikke i orden at ødelægge en glad og festlig dag for de unge mennesker! Vi er derude og gør hvad vi kan for at fange jer/Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 29. juni 2018

Lars Guldborg, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, gør opmærksom på, at det kan gå gruelig galt, hvis nogen bliver ramt af sten eller andre hårde genstande.

»Hvis chaufføren bliver ramt, kan han miste herredømmet over bilen, hvis han får et eller andet lige i bøtten,« siger han og opfordrer til, at alle kast mod studenterkørslerne bliver anmeldt.

»Det gør vores arbejde lidt nemmere, hvis folk anmelder det. Hvis vi ikke får fat i gerningsmændene til hændelse 'A', kan det være, at vi får så godt et signalement af dem, at vi kan udpege de samme gerningsmænd ved hændelse 'B'.