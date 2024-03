Retten på Frederiksberg mener ikke, at advokatfuldmægtigs samtaler med hendes LTF-forlovede var ulovlige.

Tirsdag blev en advokatfuldmægtig frikendt ved Retten i Frederiksberg for at have lækket oplysninger til sin forlovede, der er et dømt medlem af banden Loyal To Familia (LTF).

Det skriver Ekstra Bladet onsdag.

Sagen startede i 2019. Den 31-årige kvinde var tiltalt for at have misbrugt sin stilling som advokatfuldmægtig og at have videregivet fortrolige oplysninger.

Anklagen gik blandt andet på, at hun skulle have medvirket til, at hendes forlovede, der afsonede i Enner Mark Fængsel i Horsens, fik kontakt til en mand, der sad varetægtsfængslet i København og var underlagt besøgs- og brevkontrol.

Det var Kriminalforsorgen, der startede sagen, efter at man rutinemæssigt havde lyttet til telefonsamtaler mellem den advokatfuldmægtige og hendes forlovede.

Her mente man, at nogle samtaler kunne være ulovlige.

Eksempelvis et opkald mellem den advokatfuldmægtige og hendes forlovede 16. november 2019, hvor hun ifølge anklageskriftet fortalte, at hun skulle besøge den varetægtsfængslede mand, der også er medlem af banden LTF.

Efter at have aflagt besøget samme aften, skulle hun have fortalt sin forlovede i telefonen, at det andet LTF-medlem ikke manglede noget.

Anklagemyndigheden ville have kvinden fængslet i 60 dage. Men retten mente ikke, at kvindens samtaler med hendes forlovede var ulovlige.

Begrundelsen lød ifølge Ekstra Bladet, at oplysningerne ikke "lå uden for det, en advokat normalt ville have lov at drøfte med pårørende om".

Desuden rejste dommeren kritik af den lange sagsbehandlingstid, da kvinden har været sigtet i et af forholdene i mere end fire år, skriver Ekstra Bladet.

Kvinden var ifølge avisen ikke selv til stede under retsmødet, men hendes forsvarer fortalte til Ekstra Bladet, at hun var "glad og lettet" efter afgørelsen.

/ritzau/