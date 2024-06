Alle i Advokatrådet tager dyb afstand fra to advokaters handlinger i "Den sorte svane", lyder det fra rådet.

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, har på et møde med justitsminister Peter Hummelgaard (S) og skatteminister Jeppe Bruus (S) torsdag undskyldt på advokatstandens vegne over to sager, der er kommet frem i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det skriver Advokatsamfundet i en pressemeddelelse.

- Jeg har i dag på mødet med de to ministre undskyldt på standens vegne for de to sager, som vi har set. Vi forstår godt, hvis der er rejst spørgsmål ved advokaters rolle, og om tilsynet med advokater er godt nok, siger Martin Lavesen i pressemeddelelsen.

- Vi kan forsikre alle om, at vi i Advokatrådet tager dyb afstand fra de her sager, og vi har nultolerance over for hvidvask.

Mødet drejede sig om tilsynet med advokater og nye mulige værktøjer til at stoppe advokaters involvering i økonomisk kriminalitet.

/ritzau/