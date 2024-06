Advokathuset Horten indleder en intern undersøgelse i kølvandet på TV 2-dokumetaren 'Den sorte svane'.

Det oplyser Horten på sin hjemmeside, efter firmaets tidligere partner og advokat Nicolai Dyhr i sidste uge blev afsløret på skjulte optagelser i at drøfte svindel med kriminelle.

»Horten har nu igangsat processen med at få gennemført en ekstern undersøgelse af forløbet,« lyder det fra firmaet, som allerede har taget afstand fra Dyhrs handlinger.

På skjulte optagelser i 'Den sorte svane', som belyser forbindelserne mellem Danmarks kriminelle underverden og advokater og erhvervsfolk, kan man se Dyhr fortælle en svindler, hvordan han bedst skjuler hvidvask i et konkursramt firma, som Dyhr selv skal være kurator i.

»Den udviste adfærd er helt uforenelig med vores værdier, og Hotens ledelse valgte derfor omgående at suspendere Nicolai Dyhr,« lyder det fra Horten i dag.

Flere store kommuner, herunder Københavns Kommune og Odense Kommune, som er faste kunder hos Horten, har afkrævet selskabet en redegørelse i kølvandet på dokumentarens afsløringer.

I Københavns Kommune har flere borgmestre til B.T. udtalt, at man har mistet tillid til Horten.

»Det er rigtig, rigtig uhyggelige billeder, som TV 2 kan vise,« sagde sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) i sidste uge til B.T.

»Manden har været partner i Horten, han har siddet i ledelsen og på den måde været med til at udnytte offentlige institutioner og hjælpe nogle af de værste kriminelle, vi har«.

Dyhr har selv sagt, at alle hans konkurssager er blevet løst efter reglerne. Han siger, at hans udtalelser i dokumentaren er udtryk for, at han taler kriminelle efter munden for at få oplysninger ud af dem.