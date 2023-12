Sanjay Shah, som er tiltalt i udbytteskatsagen, forventes at ankomme til Danmark onsdag, ifølge advokater.

Sanjay Shahs danske advokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt, oplyser, at de har fået at vide fra lokale kilder i Dubai, at Sanjay Shah er på vej til Danmark.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Advokaterne har ikke fået nogle oplysninger om udleveringen fra de danske myndigheder, skriver de.

- Vi har som hans danske forsvarere presset på for at få oplyst, hvorfor der ikke er sket udlevering på et tidligere tidspunkt. Vi har dog kun i meget beskedent omfang fået indblik i udleveringssagen, og en væsentlig del af materialet herom er ganske ekstraordinært blevet mørklagt for os, lyder det.

Sanjay Shah er tiltalt i en stor sag om svindel med udbytteskat. I april besluttede Højesteret i Dubai, at Sanjay Shah kunne udleveres til Danmark.

Sagen mod Sanjay Shah drejer sig om svindel med uberettiget refusion af udbytteskat for cirka ni milliarder kroner.

Sanjay Shah nægter sig skyldig.

Ifølge hans danske forsvarsadvokater er det forventningen, at Sanjay Shah ankommer til Danmark onsdag.

Når han ankommer til Danmark, skal han stilles for en dommer i Retten i Glostrup inden for 24 timer. Det har Retten i Glostrup tidligere besluttet, da den varetægtsfængslede Sanjay Shah in absentia.

Bliver man varetægtsfængslet in absentia betyder det, at man bliver fængslet uden at være til stede.

Ved et nyt retsmøde skal dommeren vurdere, om der er grundlag for, at Shah skal sidde fængslet efter sin ankomst til Danmark.

De to danske advokater kritiserer i pressemeddelelsen, at de ikke har fået oplysninger om, at Sanjay Shah er på vej til Danmark.

Det er utilfredsstillende i forhold til deres muligheder for at forberede den forestående straffesag, som venter Sanjay Shah i Danmark, skriver de.

Efter planen skal retssagen mod Sanjay Shah gå i gang til januar. Her sidder han på anklagebænken i Retten i Glostrup sammen med Anthony Mark Patterson.

Men de to danske advokater forventer, at sagen må udsættes igen.

På grund af svindel med udbytteskat mistede statskassen i alt 12,7 milliarder kroner, har myndighederne tidligere oplyst.

I øjeblikket kører en af sagerne om udbytteskat ved Retten i Glostrup.

/ritzau/