I dag faldt dommen over krammeterapeut Per Brændgaard ved byretten i København. Men fængselsdommen vækker bekymring og undren.

Både forsvarsadvokat Mette Grith Stage og advokat Bjørn Elmquist mener ikke, at man burde dømme i sager, hvor de eneste beviser kun er ord mod ord.

»Jeg kender ikke den konkrete sag, men som forsvarsadvokat finder jeg det generelt betænkeligt, når retten dømmer i en situation, hvor der ikke er andre beviser til at understøtte sagen, og den dermed står,« siger Mette Grith Stage fra advokatfirmaet Stage.

Hun bakkes op af Bjørn Elmquist, som også undrer sig.

»Hvis det alene er påstand mod påstand, så vil man ofte blive frifundet, for er der en begrundet eller rimelig tvivl om skyld, så skal man frifindes,« siger advokat Bjørn Elmquist, der også er journalist.

Per Brændgaard blev tiltalt for voldtægt, men dømt uden fysiske beviser. I sager, hvor det er ord mod ord, har retten fri bevisbedømmelse og bestemmer selv, hvor stor vægt de forskellige beviser skal have.

»Det vil sige retten kan dømme på baggrund af et enkelt vidnes forklaring dybest set ud fra en mavefornemmelse af, hvem retten synes virker mest troværdig. Således tilsidesættes den tiltaltes forklaring,« siger Mette Grith Stage.

Bjørn Elmquist er enig og synes også, at beslutningen i netop denne sag, ikke er taget ud fra devisen om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

»Man har en fornemmelse af, at retten holder med den svage part. Hvis det er en kvinde, der har psykiske skader og måske i forvejen er usikker og ked af det, så kan det måske føre til, at man har så meget sympati for vedkommende, at man lader sig påvirke af det.«

Mette Grith Stage forklarer, hvordan man for et par år siden så skoleeksemplet på, hvordan en dom baseret på ord mod ord kan blive påvirket af subjektive meninger.

Sagen om de tre drenge, der havde sex med en pige, som først blev dømt i by og landsret, fordi man mente, deres forklaring var usandsynlig. Efterfølgende viste det sig, at pigen havde løjet, og de blev frifundet. For Mette Grith Stage er denne slags sager dog ikke noget nyt.

»Det er ikke atypisk, at disse sager er påstand mod påstand. Jeg har oplevet domfældelse i sådanne situationer, men heldigvis har jeg også oplevet, at retten frifinder, fordi der er en rimelig tvivl,« siger hun.