Advokatnævnet slår ned på advokater fra firmaet Bech-Bruun i sag om undersøgelse af skandale om udbytteskat.

Fire advokater fra firmaet Bech-Bruun var på afveje, da de kastede sig ud i en undersøgelse for Skatteministeriet i forbindelse med skandalen om udbytteskat.

De befandt sig i en interessekonflikt og tilsidesatte dermed god advokatskik, har Advokatnævnet fastslået, skriver flere medier torsdag.

De fire skal betale et millionsalær tilbage til Skatteministeriet, og desuden straffes hver af de fire med en bøde på 10.000 kroner.

Derimod frifindes selve firmaet Bech-Bruun for at have været ansvarlig. Det er sket med stemmerne 11 - 4 i Advokatnævnet, skriver Børsen.

Interessekonflikten opstod, fordi andre advokater for samme firma havde udført arbejde for klienter, som havde fået refusion af udbytteskat.

/ritzau/