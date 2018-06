Glæde og tilfredshed hos to advokater, der førte retssagen om operation Green Desert i Irak i 2004.

København. Dommen i sagen om operation Green Desert kan påvirke, hvordan danske soldater fremover agerer under operationer i udlandet.

Det siger advokaterne Christian Harlang og Christian F. Jensen fredag efter afgørelsen i Østre Landsret.

18 irakere er blevet tilkendt en godtgørelse på 30.000 kroner hver. Dansk militær var medansvarlig for, at de hos irakiske myndigheder blev slået og sparket, mener landsretten.

Dommen er "vigtig som retningslinje for dansk militær i fremtiden, når man deltager i militære aktioner i fremmede lande", hedder det i en pressemeddelelse fra advokaterne, der har ført sagen for irakerne.

- Det er vore klienters og vores håb, at afgørelsen i dag vil bevirke, at dansk militær i fremtiden sørger for, at lignende inhumane behandlinger bliver undgået, hedder det.

I alt 23 irakere havde anlagt sagen mod Forsvarsministeriet, på grund af det der overgik dem under og især efter operation Green Desert i november 2004 i det sydlige Irak.

Dansk militær støttede sammen med britiske soldater lokale myndigheders operation i byen Az Zubayr. I alt cirka 1000 soldater rykkede ud. Heraf var 350 danske.

De danske soldater udsatte ikke selv nogle af de pågrebne for overgreb, konkluderes det i dommen.

Men danskerne burde vide, at der var en reel risiko for, at de tilbageholdte ville blive udsat for inhuman behandling af lokale myndigheder, slår landsretten fast.

Dommerne ser ikke noget bevis for, at danske soldater kendte til risikoen for tortur. Flere af irakerne har berettet om, at de blev hængt op i loftet, udsat for elektriske stød og andre former for mishandling.

/ritzau/