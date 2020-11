Politiet har ikke være tilstrækkeligt grundig i efterforskning af sag om bestikkelse, mener forsvarsadvokater.

"Sjusk" og "mikrofonholderi".

Kritikken af politiet og anklagemyndigheden fyger torsdag gennem retssal G i Retten i Viborg.

Det er forsvarsadvokaternes tur til at komme med de sidste bemærkninger i sagen om mandatsvig og bestikkelse af to ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

De er mildest talt ikke imponeret over det arbejde, der ligger til grund for det knap 30 sider lange anklageskrift med 466 forhold.

- Det, man har gjort i vores sag, svarer til, at man finder et våbenlager i en have ved en rockerborg.

- Så spørger politiet, hvem der er ansvarlig for det, og rockerpræsidenten peger på yngstemanden. Så stoler politiet ukritisk på det, siger advokat Jan Schneider.

Sagen handler om to forsvarsansatte, der ifølge politiet har ladet sig bestikke af en tidligere ansat i installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen.

Det var Kemp & Lauritzen, der kom på sporet af sagen tilbage i 2016 og anmeldte det til Midt- og Vestjyllands Politi.

Hvis man skal tro forsvarsadvokaterne, har politiet ikke foretaget meget selvstændigt politiarbejde i sagen.

- Politiet har været mikrofonholder i forhold til, hvad Kemp & Lauritzen har sagt, der er sket, siger forsvarsadvokat Rasmus Amandusson.

Han repræsenterer den nu tidligere medarbejder hos Kemp & Lauritzen, der har erkendt sig delvist skyldig.

Han har i retten forklaret, at han af sin chef blev instrueret i at holde storkunden - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - tilfreds.

Det gjorde han efter eget udsagn blandt andet ved at godkende fakturaer, der relaterede sig til en tilbygning til en ansat i ejendomsstyrelsen.

Forsvarsadvokaten undrer sig over, at politiet kun har valgt at fokusere på hans klient - og ikke ledelseslagene over.

- Min klient er jo ikke provisionslønnet. Det er Kemp & Lauritzen, der bliver rige på det, siger Rasmus Amandusson.

Han mener, at hans klient er blevet en prygelknabe for en "syg kultur", der herskede i ejendomsstyrelsen og hos Kemp & Lauritzen.

De tiltalte i sagen kræves idømt ubetinget fængsel. Kemp & Lauritzen-medarbejderen kræves idømt mellem to et halvt og tre års fængsel.

Den forsvarsansatte står ifølge anklageren til ubetinget fængsel i to til to et halvt år.

Dommeren og de to domsmænd ventes at afsige dom i sagen 2. december.

/ritzau/