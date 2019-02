Højesteret bør se på sag om 16-årig pakistansk dreng, der begik råt overfald under blå mandag, mener advokat.

En sag om udvisning af en 16-årig pakistansk dreng for et groft overfald med kniv ved Dyrehavsbakken nord for København er så speciel, at Højesteret bør få det sidste ord.

Det mener drengens forsvarer, som oplyser, at han vil søge om tilladelse til en ekstraordinær og tredje behandling i retssystemet.

- Der er ikke andre danske eksempler på, at der er sket udvisning af en mindreårig i en lignende situation. Det er en usædvanlig sag, siger advokat Thomas Lindberg Brædder.

Andre udvisninger af unge under 18 gælder grovere kriminalitet, for eksempel drab - eller hvor den dømte har haft en stærkere tilknytning til oprindelseslandet.

Den 16-årige kom til Danmark, da han var syv-otte år. I Pakistan har han kun perifer familie, oplyser advokaten.

- Der er ingen tvivl om, at der blæser nye vinde, siger han.

Udvisningen blev besluttet af Østre Landsret forleden. Da Retten i Lyngby i november vurderede sagen, blev det til en advarsel efter udlændingeloven.

Drengen var næsten 16 år, da han med kniv overfaldt en 14-årig dreng ved Dyrehavsbakken i Klampenborg i maj sidste år.

Offeret var ude at fejre blå mandag med nogle jævnaldrende. Forinden havde der været nogle uoverensstemmelser i området ved radiobilerne.

Den 14-årige blev stukket i såvel brystet som i begge baller. Han havde været i livsfare, og landsretten kalder overfaldet groft og umotiveret.

Straffen er fastsat til fængsel i tre år og seks måneder. Heri indgår også fire røverier, som drengen tidligere begik. Derimod mente byretten, at to år og seks måneder var passende.

- Landsretten har skærpet straffen i forhold til byrettens dom, og dermed har man også gjort det lettere at udvise. Jo hårdere straf, desto større risiko for udvisning, siger advokat Thomas Lindberg Brædder om mekanismen.

I Strasbourg har Menneskerettighedsdomstolen flere gange dømt stater for at udvise mindreårige. Begrundelsen har været, at det er i strid med retten til familieliv.

Men i 2017 gik det anderledes. Østrig blev frifundet for at udvise en dreng til Tyrkiet, og den afgørelse har spillet en stor rolle i landsretten. Denne dreng havde dog gået tre år i skole i hjemlandet, hvilket den pakistanske dreng ikke har, oplyser advokaten.

Generelt har domstolen i Strasbourg ændret kurs i udvisningssager, har professor Jens Elo Rytter konkluderet i en artikel i Juristen. Hvis domstolene demonstrerer, at de grundigt har overvejet spørgsmålet, og hvis udvisningen ikke er åbenbart urimelig, vil Strasbourg ikke gribe ind.

Om den aktuelle sag fortjener at komme til Højesteret, vil blive afgjort af Procesbevillingsnævnet.

