Teleoplysninger, der muligvis var mangelfulde, spillede afgørende rolle i sag mod brandmand om ildspåsættelse.

- Sagen bør gå om.

Sådan lyder det fra advokat Jens Christian Christensen, tidligere forsvarsadvokat for en nordjysk brandmand.

Den tidligere brandmand afsoner en dom på syv års fængsel for en stribe ildspåsættelser, der hærgede Fjerritslevområdet i efteråret 2016.

Det er oplysninger om fejl i et it-program hos politiet, der kan have resulteret i fejlagtige teleoplysninger, som bekymrer advokaten.

- Det her chokerer mig, siger Jens Christian Christensen.

Et centralt element i sagen mod brandmanden var netop teleoplysninger.

- Teleoplysninger spillede en afgørende rolle i den sag, og derfor mener jeg, det er oplagt, at den sag skal gå om, siger Jens Christian Christensen.

Den nu 36-årige eksbrandmand nægtede sig skyldig i både byretten og landsretten.

Men de to retsinstanser fandt så stærke indicier mod manden, at han blev dømt for omfattende ildspåsættelse.

I Retten i Hjørring blev han idømt fem års fængsel i 2017. Det skærpede Vestre Landsret året efter til syv års fængsel.

Landsretten fandt det blandt andet bevist, at han havde stukket ild til et hus med stråtækt tag. Husets 87-årige beboer blev reddet ud og slap med livet i behold.

Teleoplysninger viste, at brandmandens telefon i flere tilfælde var gået på telemaster i nærheden af de brændende bygninger.

Sagens hovedperson forklarede selv, at han ofte kørte rundt i området på sine "spritture".

Han søgte at drukne problemer på hjemmefronten, hvor huset var røget på tvangsauktion, og forholdet til kæresten var gået i stykker.

Der blev også fundet dna-spor fra manden ved et af gerningsstederne.

Men det fandt den tiltalte brandmand ikke noget usædvanligt i, da han selv havde deltaget i slukningsarbejdet som brandmand.

Jens Christian Christensen vil nu rette henvendelse til politiet og Rigsadvokaten for i første omgang at bede om myndighedernes syn på den konkrete sag.

/ritzau/