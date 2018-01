I tre år må en mand ikke virke som advokat. Han skal desuden udføre 250 timers samfundstjeneste for svindel.

København. En 42-årig advokat er ved Retten i Lyngby blevet idømt halvandet års fængsel for flere tilfælde af svindel.

Straffen blev dog gjort betinget mod, at han udfører 250 timers samfundstjeneste.

Desuden blev Nick Langschwager frakendt retten til at virke som advokat i tre år.

Retten fandt ham skyldig i dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri. Ofrene var hans tidligere hustru og hans arbejdsgiver.

I forbindelse med sin skilsmisse sendte han falske dokumenter om sine løn- og ansættelsesforhold til Statsforvaltningen for at slippe billigere i børnebidrag.

Det lykkedes ifølge dommen desuden den 42-årige at snyde sin arbejdsgiver for knap 1,4 millioner kroner.

Dels fortalte han ikke, at han også udførte arbejde for og fik løn fra et andet firma, dels bildte han sin arbejdsgiver ind, at han havde udført arbejde for andre selskaber, som hans arbejdsgiver skulle betale ham løn for.

I flere tilfælde udførte han opgaver for andre firmaer, som havde bestilt hans arbejdsgiver til at udføre arbejdet.

Men da han sendte fakturaer til disse firmaer, opgav han sin kærestes kontonummer som det, pengene skulle sættes ind på.

Forholdene går helt tilbage til perioden fra 2010 til 2013, og det kom den dømte til gode, da retten udmålte hans straf.

Retten bestemte nemlig, at politiets lange sagsbehandlingstid - og den 42-åriges gode personlige forhold - skulle føre til en mildere dom, end han ellers ville have fået.

/ritzau/