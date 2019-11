Københavns Politi bliver nu mødt med en voldsom kritik i sagen, hvor to unge teenagere mistede livet i en lejlighed på Østerbro efter at have indtaget alkohol og stoffer.

»Det er, efter min opfattelse, et monumentalt svigt af alt, hvad godt politiarbejde normalt indebærer,« siger Michael Sahl Nielsen til B.T.´s program 'Genåbnet, som du kan se i videoen over denne artikel.

Advokatens kritik fremgår af B.T.´s kriminalprogram Genåbnet, som netop handler om sagen fra marts måned 2018, hvor 14-årige Liv og 14-årige Marcus mistede livet.

De to børn var sammen med flere andre børn tilstede i lejligheden på Østerbro, hvor der efterhånden som dagen skred frem blev taget stoffer, røget hash og drukket alkohol.

Både Liv og Marcus bliver livsfarligt forgiftede af metadon. Marcus pådrager sig også en rift i milten, som han bløder fra. På trods af at de bliver dårligere og dårligere, så hjælper ingen dem. Hverken de andre børn i lejligheden eller Livs mor, som også er tilstede.

Politiet besøger lejligheden den aften omkring kl. 22:15 og det er netop dette besøg, som Michael Sahl Nielsen kritiserer. Politiet bemærker nemlig, at der er påvirkede børn til stede, at Livs mor Niccoline er påvirket og at Liv selv sover meget tungt og snorker meget højlydt på en sårlig måde, som er et typisk symptom på overdosis.

Marcus, der ligger døende inde på badeværelset opdager de slet ikke. Michael Sahl Nielsen mener, at alle disse forhold har fået fatale følger.

»For mig at se, er der ingen tvivl om at den forsømmelse, at politiet ikke undersøgte hele lejligheden, har været medvirkende årsag til, at Marcus gik hen og døde. Det samme med Liv, som først overlevede, men senere afgik ved døden,« siger Michael Sahl Nielsen til Genåbnet.

Kan det svigt have kostet dem livet?

»Det er min opfattelse, at det er tilfældet,« siger Michael Sahl Nielsen

I lejligheden, der ligger på Skarøgade på Østerbro i København, sad den aften op til ti unge mennesker, hvor de fleste af dem var under 18 år, som var påvirkede. Politiet kender netop Livs mor, som en tidligere stofmisbruger, der bruger metadon. Datteren Liv var også blevet anbragt udenfor hjemmet på en institution på Amager.

Alle disse forhold før, at Michael Sahl Nielsen er helt uforstående overfor, at politiet reagerer som de gør.

»Politiet skal i sådan et tilfælde underrette de sociale myndigheder og foretage en fornuftig undersøgelse af hele lejligheden. Man forsømte helt katastrofalt at gå ind på toilettet, hvor man ellers havde fundet Marcus. Man fandt dog Liv, som lå i en seng og snorkede vældigt højlydt, men blev beroliget af, at hendes mor sagde, at det var normalt for hende,« siger han og fortsætter:

»Men netop sådan en høj voldsom snorken kan være et klinisk symptom på overdosis,« siger han, hvilket desværre viste sig at være tilfældet.

En ting er politiets fremgangsmåde den aften, hvor de to døde børn kunne være blevet reddet, hvis politiet havde ageret anderledes. En anden er, at politiet efterfølgende ikke efterforskede sagen grundigt nok. I hvert fald ifølge Michael Sahl Andersen.

»Politiet har også forsømt at undersøge de spor, som var eller kunne findes. Man har ikke undersøgt nærmere, hvordan Marcus blev behandlet i tiden op til, at han døde,« forklarer Michael Sahl Nielsen.

Den 14-årige Marcus Elias Andersen døde af en rift i milten. Fra den rift havde han blødt store mængder blod ud i bughulen. Samtidigt var han forgiftet af metadon. Marcus havde kyssesyge i tiden op til hans død, hvilket betyder, at hans milt er særligt porøs og kan tage skade ved slag.

En af de tilstedeværende - en 16-årig dreng - blev sigtet for uagtsomt manddrab netop fordi, at han flere gange den aften havde slået og sparket Marcus. Noget som kan have forårsaget den dødbringende rift i milten.

I retten kunne det dog ikke dokumenteres, at den vold var skyld i Marcus død, da han også kunne have slået sig på anden vis.

Michael Sehl Nielsen mener dog, at den sag måske kunne være faldet ud anderledes, hvis politiet havde undersøgt beviserne nærmere.

»Man har bare konstateret, at mange af børnene slettede deres telefonhistorik. Man gjorde ikke noget for at genskabe det,« siger advokaten, som mener, at netop børnenes mobildata måske kunne have dokumenteret detaljer om Marcus skæbne, der kunne have påvirket dommen med den dengang 16-årige dreng, som alene blev dømt for simpel vold.

Desuden kunne mobildataene have styrket sagen mod Livs mor, Niccoline Preisler, som endte med et få to års fængsel for at overlade de to børn i hjælpeløs tilstand.

Københavns Politi har ikke ønsket at medvirke i Genåbnet.