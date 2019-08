- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige, udtaler forsvarsadvokat om ny udvikling i teledatasagen.

Konsekvenserne af den nye udvikling i teledatasagen kan være komplet uoverskuelige.

Det mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage, efter at det er kommet frem, at der kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer i straffesager.

- Det er intet mindre end katastrofalt det her. For lige præcis masteoplysninger er helt centrale i rigtig mange straffesager, eftersom de bruges til at vise, om den sigtede eller tiltalte har været i nærheden af et gerningssted, siger hun.

- Hvis der er fejl i de her oplysninger, ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Den her skandale er nået op til et helt nyt niveau, tilføjer hun.

I en orientering fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg oplyser ministeren, at Rigsadvokaten midlertidigt stopper brug af teledata som bevis for domfældelse.

Teleoplysningerne vil heller ikke kunne bruges som grundlag for varetægtsfængsling af sigtede i verserende sager. Det vil indtil videre gælde i to måneder frem til 18. oktober. Indtil da skal fejlene undersøges.

Mette Grith Stage siger, at det er det rigtige skridt at tage.

- Det viser, at Rigsadvokaten tager det her alvorligt, og det er en anerkendelse af, at der er store problemer.

- Det her kommer til at give os alle et kæmpe arbejde. Der kommer til at sidde rigtig mange af mine klienter, som bliver meget frustrerede, siger Mette Grith Stage.

Torsdag i sidste uge meddelte justitsministeren, at endnu flere sager kan være påvirket i sagen.

Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager fra 2012 og frem til 8. marts 2019, hvor der er indhentet historiske teleoplysninger, skal undersøges. Men nu skal også sager fra før 2012 undersøges.

Det er endnu uvist, hvor mange sager det drejer sig om.

- Min vurdering er, at rigtig mange sager kommer til at skulle gå om, lyder det fra Mette Grith Stage.

