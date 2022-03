Retslokalet i Retten i Aarhus var torsdag fyldt med beskyldninger om ulovlig aflytning, tilbageholdelse af informationer og fejlagtige oplysninger.

Sagen skulle egentlig have handlet om de 11 tiltalte, der sad på anklagebænken i en omfattende narkosag, hvor der angivelig er produceret over 300 kilo amfetamin fra en adresse i Odder.

I retsdagens sidste time smed stjerneadvokat Peter Secher dog en bombe, der nu kan ende med, at retssagen må udsættes på ubestemt tid.

»Det er min klare opfattelse, at dansk politi har deltaget i aflytning af danskere i Danmark uden en kendelse. Politiet har gjort det bevidst, de er gået ind i det med oprejst pande, og de har på den måde omgået den danske retsplejelov og tilsidesat grundlæggende retsgarantier,« sagde forsvarsadvokat Peter Secher og tilføjede:

»Det kan jeg ikke bevise i dag. Men der er ting, der tyder på det.«

Den store uenighed i retten handler om kommunikationstjenesten EncroChat, der tillader brugere at sende krypterede beskeder til hinanden – det er i hvert fald meningen.

Politiet har fået adgang til beskeder, der må formodes at være sendt mellem forskellige aktører i narkoringen. Det er ikke fremlagt, hvordan politiet har fået adgang til beskederne, og det er det, forsvarerne fremlagde dyb utilfredshed med.

Netop som der blev procederet mod brugen af EncroChat i bevisførelsen, tikkede der en meddelelse ind på forsvarsadvokat Peter Sechers mobil.

I forbindelse med en verserende drabssag i bandemiljøet, som Peter Secher fører, er spørgsmålet, om hvorvidt EncroChat kan bruges som bevis, netop blevet godkendt til at skulle for Højesteret.

Både byretten og Østre Landsret havde ellers godkendt bevisførelsen, men procesbevillingsnævnet har netop taget stilling til det principielle spørgsmål og vurderet, at sagen skal for Højesteret.

»Lige nu verserer en sag om et principielt spørgsmål om EncroChat ved den højeste domstol i Danmark. Indtil da er det uheldigt, hvis vi farer frem her og siger, det godt kan bruges som bevis. Hvis Højesteret efterfølgende konkluderer, at det ikke kan bruges som bevis, står vi med en sag, der er spild af tid,« sagde Peter Secher i retten og fortsatte:

»Det tyder på, at de danske myndigheder bevidst har snoet sig uden om de danske regler. Jeg tænker ikke, det skal være Retten i Aarhus' afgørelse, når der netop verserer en sag i Højesteret.«

Forklaringen fra dansk politi lyder på, at materialet er blevet udleveret af fransk politi og er blevet en del af sagen i marts 2020, men at politiet ikke kan komme nærmere ind på, hvordan de har fået adgang til materialet, af hensyn til franske militære hemmeligheder.

Det er dog ikke en forklaring, forsvarsadvokat Peter Secher køber. Han mener, politiet har fået adgang til materialet, tidligere end det er oplyst.

»Mon ikke dansk politi har modtaget materialet lidt før og givet sig selv anonyme tips?«

»Det, der er sket, virker helt oplagt ulovligt. Jeg har ingen tillid til, at det her er foregået efter bogen. Jeg vil have oplysningerne om, hvordan det er foregået, for at tage stilling til, om det er så grimt, som det ser ud,« sagde han efter retsmødet til B.T.

Anklagemyndigheden skal forsvare brugen af EncroChat i bevisførelsen, men denne del er udskudt til fredag.

»Vi har lyttet, og vi har også nogle ting, vi skal hjem og have drøftet,« sagde anklager Morten Rasmussen, efter udsættelsen var besluttet.

I september blev sagen om mordet ved Travbanen i Aarhus udsat på ubestemt tid, efter der opstod lignende tvivl om krypteret materiale, der var hacket af de franske og hollandske myndigheder.

Det vides ikke, hvor stor en del af bevisbyrden der ligger i EncroChat, eller præcis hvilken rolle de danske og de franske myndigheder har haft.

Der er afsat 25 retsdage til den omfattende sag. Derfor er forventningen også, at der først falder dom i sagen til juli.

B.T. følger sagen.