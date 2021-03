Retsformand valgte at overtage afhøringen af vidne i voldtægtssag. Det udløste krammer fra forsvarsadvokat.

Advokat Lise Holten gik onsdag direkte ud af retssalen for at omfavne en kvinde, som netop havde vidnet i en voldtægtssag, hvor hendes mand var under anklage.

Afhøringen af vidnet fik nemlig et noget usædvanligt forløb, da retsformand Peder Johannes Christensen undervejs i Lise Holtens afhøring af vidnet afbrød og tog over.

Allerede tidligt i afhøringsforløbet spurgte Peder Johannes Christensen, hvad meningen var med, at kvinden skulle afgive forklaring - mens hun hørte det. Og derefter overfusede han nærmest vidnet verbalt.

Sagen drejer sig om en voldtægt i Hørve, der ifølge anklagemyndigheden er begået i januar. Kvinden er gift med den 26-årige mand, som i sagen er tiltalt for at have voldtaget en 20-årig beruset kvinde.

Den 26-årige har forklaret, at han ikke husker at have haft samleje med den 20-årige, og at det i givet fald må være foregået i søvne.

Forsvarsadvokat Lise Holten ville have hustruen til at fortælle om, hvorvidt hendes klient har for vane at gå i søvne.

Til det svarede hustruen nej, men fortalte, at hendes mand godt kunne "reagere i søvne" og for eksempel gå på toilettet uden at kunne huske det dagen efter.

Det fik retsformand Peder Johannes Christensen til at afbryde og overtage afhøringen af vidnet. Retsformanden henvendte sig direkte til kvinden:

- Hvis du går på toilettet om natten, går du så i søvne?

Kvinden forsøgte at svare, men blev afbrudt af retsformanden:

- Hvad vil det sige at gå i søvne, afbrød retsformanden.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, lød det fra kvinden, hvorefter retsformanden afbrød:

- Jeg spørger. Har han gået i søvne, eller har han ikke gået i søvne.

Kvinden svarede, at hun så var nødt til at sige ja, når hun på den måde blev trængt op i en krog. Det fik retsformanden til at formane hustruen.

- Du skal tale sandt, lød det fra retsformanden med en diktion, som ledte tankerne hen på Frits Helmuths fremstilling af karakteren Lektor Blomme i filmatiseringen af Hans Scherfigs "Det Forsømte Forår".

Retsformandens afhøring af kvinden stod på over flere minutter. Normalt vil dommeren kun bryde ind med enkelte opklarende spørgsmål.

Hustruen mødte op til sagen, da den blev indledt i sidste uge. Men fordi hun måske skulle afgive forklaring, har hun ikke overværet sagen. Det må vidner nemlig ikke.

Efter hendes forklaring hævede retsformanden retten for at holde en formiddagspause. Hustruen opholdt sig uden for retslokalet med den tiltaltes forældre og en bekendt.

Og det var her, at advokat Lise Holten gav hende en omfavnelse og lod hende forstå, at retsformanden - i hvert fald efter hendes opfattelse - var gået over stregen.

Der ventes dom i sagen senere onsdag.

/ritzau/