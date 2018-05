Lars Løkke konkluderede, at Søren Papes forlovede blev udsat for hadeforbrydelse, før sigtet var stillet for dommer.

København. Da det torsdag kom frem, at justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, Josue Vasquez, natten til torsdag blev slået ved en natklub, var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hurtig på tasterne.

Her konstaterede han på Twitter, at der var tale om en hadforbrydelse.

Det er kritisabelt, mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

- Det er selvfølgelig frygteligt, når folk bliver udsat for forbrydelser.

- Men som fremtrædende politiker skal man være varsom med, hvad man går ud og tilkendegiver offentligt i forhold til skyldsspørgsmålet, når vi samtidig har en sigtet, der nægter sig skyldig, siger Mette Grith Stage.

Få timer efter at en 34-årig mand fra Slovakiet var blevet anholdt og sigtet, skrev Lars Løkke Rasmussen på sin Twitter-profil:

- Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse, skrev Lars Løkke Rasmussen ud til sine lidt over 150.000 følgere.

- Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue, tilføjede statsministeren.

Fredag oplyste Københavns Byret over for Ritzau, at den sigtede 34-årige slovak kun var blevet fængslet for voldsforholdet.

En dommer i Københavns Byret fandt ikke begrundet mistanke om, at manden overfaldt Josue Vasquez på grund af hans seksuelle orientering.

Det gør statsministerens udtalelser endnu mere kritisable, mener Mette Grith Stage.

- Manden nægter sig skyldig, og dommeren har ikke engang fundet begrundet mistanke om det.

- Så særligt set i det lys er det uheldigt at tilkendegive, at han har været udsat for en hadforbrydelse, siger Mette Grith Stage.

Den 34-årige mand, der har fortalt, at han er i Danmark for at se VM i ishockey, er varetægtsfængslet frem til 30. maj.

