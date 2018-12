Tre dommere i Østre Landsret udviste forsømmelse og skødeløshed i tre irakeres sager om tortur, mener advokat.

Advokat Christian F. Jensen har på vegne af tre irakere, som hævder at de er blevet udsat for tortur af danske soldater, fredag sendt en klage til Den Særlige Klageret over de tre dommere, der har afvist at behandle sagen.

De tre irakere blev alle tilbageholdt af danske og britiske soldater under tre forskellige operationer under krigen i Irak, én i 2003 og to i 2006.

De mener, at de har været tilbageholdt uretmæssigt, og har hævdet, at de blev udsat for tortur. Derfor lagde de sag an mod Forsvarsministeriet.

I en dom 30. november besluttede Østre Landsret, at sagerne var forældede og afviste videre behandling af dem.

Samtidig lød det i dommen, at det er usandsynligt, at irakerne har været udsat for det, de påstår. I dommen beskriver landsdommerne irakernes forklaringer som "helt utroværdige".

Christian F. Jensen er helt uenig og har på vegne af de tre irakere anket dommen til Højesteret. Og fredag har han altså sendt en klage til Den Særlige Klageret med krav om, at sagerne skal behandles forfra i landsretten.

Under sagen lænede Forsvarsministeriet sig op ad en undersøgelse fra Forsvarets Auditørkorps, men den er ifølge Christian F. Jensen ikke uafhængig og effektiv.

- Auditørerne er jo underlagt deres arbejdsgiver, som er Forsvarsministeriet, siger han til Ritzau.

En del af kravet om godtgørelse skyldtes netop auditørkorpsets undersøgelse, der blev afsluttet i 2018.

- Hvis dommerne havde forholdt sig til det i forbindelse med Forsvarsministeriets krav om forældelse, som dommerne skulle, så kunne de ikke have afsluttet sagerne, siger Christian F. Jensen.

Irakerne klager desuden over, at de ikke har fået foretaget retsmedicinske undersøgelser i forbindelse med sagen, og at Forsvarsministeriets advokat holdt et møde med retsformanden, selv om Christian F. Jensen var syg og ikke kunne deltage.

Endelig kritiseres de tre dommere i klagen for at acceptere, at Forsvarsministeriet ikke ville give irakerne oplysninger om mulige militære vidner i sagen.

- Når kun militæret selv får mulighed for at vælge, hvilke militære vidner der skal afgive forklaring om operationerne, hvordan skal en neutral dommer så kunne sige, at irakernes forklaringer er utroværdige, spørger Christian F. Jensen retorisk.

De fire forhold viser ifølge advokatens klage, at de tre dommere har udvist "forsømmelse og skødesløshed i embedsførelsen", og at der er tale om "utilbørlige og usømmelige forhold" i de tre dommeres virke.

