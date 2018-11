Torsdag skal Britta Nielsen og en hælerisigtet mand i retten i Sydafrika. De vil gerne udleveres til Danmark.

Hvornår kan Britta Nielsen og en anden anholdt dansker blive udleveret til Danmark i sagen om svindel for mindst 111 millioner kroner?

Endnu er der ikke taget stilling til det spørgsmål, men torsdag ventes to retter i Sydafrika at se på netop det. Det er dog usikkert, hvornår der kan ventes en afgørelse.

Både den svindelsigtede Britta Nielsen og den hælerisigtede mand, der begge er blevet anholdt i Sydafrika, skal i retten torsdag. Britta Nielsen i en ret i Randburg og manden i en ret i Kempton Park.

Henrik Dupont Jørgensen, der er den anholdte mands danske advokat, tvivler dog på, at hans klient kan blive udleveret lige med det samme.

- Jeg tror på, at der nok går noget tid endnu. Der er forskellige protokoller, der skal overholdes, siger han.

Han forklarer, at Europakonventionen kan forhindre, at en udleveret person kan tiltales for yderligere end den sigtelse, der var ved udleveringen.

- Han er ikke blevet specificeret sigtet herhjemme endnu - i hvert fald ikke en sigtelse, som jeg kender til specifikt.

- Det vil sige, at man teknisk set vil blive nødt til at bede om, sydafrikanerne accepterer, at man kan udvide sigtelsen imod ham, når han kommer hjem i forhold til de sigtelse, som må være dernede, siger advokaten.

En af Britta Nielsens sydafrikanske advokater Gerhard Landman har tidligere udtalt, at han forventede, at Britta Nielsen allerede kunne blive sendt til Danmark torsdag aften. Flybilletterne er endda bestilt, har han sagt.

Omvendt har lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen udtalt, at der nemt kan gå måneder.

Og ifølge BT, der har talt med en talsmand for den sydafrikanske justitsminister, skal ministeren vurdere sagen, før der kan ske udlevering. Det kan tage måneder.

Det står i øvrigt ikke klart, om der arbejdes på at udlevere de to danskere samtidigt, eller om den ene vil blive udleveret før den anden.

Det danske bagmandspoliti mener, at den anholdte mand har haft en hovedrolle i at bruge de penge, som Britta Nielsen er mistænkt for at have taget fra Socialstyrelsen. Han nægter sig dog skyldig.

Britta Nielsens advokater har endnu ikke villet svare på, hvordan hun forholder sig til sigtelsen om svindel.

Manden er beskyttet af et navneforbud, og derfor er det ikke muligt at komme nærmere ind på hans relation til Britta Nielsen.

Henrik Dupont Jørgensen har flere gange været i kontakt med den anholdte mand over telefon - senest tirsdag. Det er hans indtryk, at han efter omstændighederne har det godt i den sydafrikanske arrest.

- Trods det faktum, at han sidder i en 20-25 mands stor celle, er det mit indtryk, at han faktisk har det godt, siger advokaten.

/ritzau/