Loyal To Familias forsvarere indkalder cirka 15 mænd fra miljøet i den historiske retssag om opløsning.

Det lignede lidt af en mavepuster til Loyal To Familias forsvarere, da anklagerne i sagen om opløsning af gruppen mandag eftermiddag viste en mail på skærme i Københavns Byret.

Retten skal afgøre, om Loyal To Familia er en forening, og om den virker ved vold, så den skal opløses.

LTF's forsvarere afviser, at der er tale om en forening. Men på skærmene kunne man læse, at den ene, Michael Juul Eriksen, faktisk selv har brugt betegnelsen. Nemlig da han i foråret 2016 sendte en mail til Aydin Soei, som er sociolog, forfatter og journalist.

"Jeg tillader mig at rette henvendelse, idet jeg repræsenterer foreningen LTF som advokat...", lød det. Michael Juul Eriksen skrev, at han overvejede retslige skridt.

Mailen skyldtes nogle udtalelser, som Aydin Soei var kommet med. Han er forfatter til blandt andet bogen "Omar - og de andre". Den handler om terroristen Omar El Hussein, og om andre vrede unge mænd og om begrebet modborgerskab.

I LTF-lejren var der åbenbart vrede over, hvad Aydin Soei dengang havde udtalt. Soei følte sig truet af henvendelsen. Han holdt derefter lav profil af hensyn til sin familie, oplyste anklagerne.

Senere i retssagen skal Soei afgive forklaring som vidne, og det samme skal 96 andre personer.

Da Michael Juul Eriksen får ordet i retssalen, kommenterer han ikke direkte sit ordvalg i mailen - det sker kun indirekte.

- Aydin Soei har været ude med uunderbyggede påstande, så jeg er lidt utryg ved ham som vidne, siger advokaten.

I retsmødet fremlægges i øvrigt også et eksempel på, at Michael Juul Eriksen har betegnet LTF som en gruppering.

- Man kan kalde LTF for mange ting. De er blevet kaldt en gadebande, en gruppering og meget andet. Det afgørende er, om der i juridisk forstand er tale om en forening, siger Michael Juul Eriksen.

- Det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man hænger ud med nogle venner og bærer ens tøj, at der dermed er tale om en forening, fortsætter han.

Undervejs i sagen skal der graves dybt i juraen. For eksempel har domstolene sagt, at Hells Angels ikke så såkaldt partsevne og derfor ikke kunne føre en injuriesag - og at Hells Angels i en anden sammenhæng ikke har status som en såkaldt juridisk person.

I den forbindelse er det Michael Juul Eriksens pointe, at Hells Angels er langt mere fasttømret som organisation og med et hierarki, som Loyal To Familia ifølge ham ikke har.

Tirsdag afhøres de første vidner i sagen. Forsvarerne har indkaldt cirka 15 fra LTF som vidner.

/ritzau/