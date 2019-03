Lolland Kommune skal ikke betale erstatning til 21-årig kvinde. Hun overvejer nu, om hun vil anke.

For en 21-årig autistisk kvinde er det en skuffende afgørelse, som Retten i Nykøbing Falster mandag morgen traf.

Retten afviste hendes krav på 150.000 kroner, som hun havde fremsat, fordi hun uberettiget fik frataget en socialpædagogisk ledsageordning til konkurrencesvømning, da hun fyldte 18 år.

Nu overvejer kvinden, om hun skal prøve, om landsretten vil nå til et andet resultat. Det fortæller kvindens advokat, Mads Pramming.

- Det er klart, at det i første omgang kommer an på, om min klient har lyst til at føre sagen videre. Og i anden række kommer det an på noget finansiering.

- Men det er klart, at der en masse kræfter i det her, fordi både Advokatsamfundet og Justitia støtter sagen og gerne vil have undersøgt til bunds, om kommunen har frit lejde i de her sager, siger han.

Det er Advokatsamfundet og den uafhængige tænketank Justitia, der har taget initiativ til at få sagen for domstolene.

Ifølge Mads Pramming er dommen fra Nykøbing Falster principiel. Den giver ifølge ham kommunerne frit lejde til at træffe ulovlige afgørelser i sager, hvor borgere får frataget støtte, de ellers er berettiget til.

- Problemet er jo, at det ikke har nogen som helst negativ konsekvenser for kommunerne, når de træffer ulovlige afgørelser - faktisk tværtimod. De opnår en berigelse.

- Det er selvfølgelig helt urimeligt, og det skal ændres, siger han.

Den 21-årige har infantil autisme, men repræsenterer Danmark på svømmelandsholdet for mentalt handikappede og er i år udtaget til Special Olympics i Abu Dhabi. Hun er afhængig af socialpædagogisk støtte under landsholdssamlingerne.

Retten i Nykøbing Falster har i afvisningen af erstatningen lagt vægt på, at kvinden på trods af den manglende socialpædagogiske støtte har deltaget i svømmestævnerne og ikke har lidt et økonomisk tab. Det drejede sig om fire svømmestævner årligt.

