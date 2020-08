George Floyds død på fortorvet i Minneapolis havde intet at gøre med det knæ, som betjenten Derev Chauvin pressede mod hans hals. Tværtimod: George Floyd var selv skyld i sin død.

Det hævder Earl Gray, advokat for én af de tidligere betjente der er sigtet for at forskylde den sorte mands død.

Derek Chauvin er sigtet for drab, mens Thomas Lane, Alexander Kueng og Tou Thao er sigtet for meddelagtighed. De er alle uskyldige, hævder advokaten.

»Ingen af de her fyre — ikke engang Chauvin — slog ham rent faktisk ihjel,” siger Earl Gray til LA Times og tilføjer:

George Floyd fik fra starten af kontakten med politibetjentene fra Minneapolis en pistol rettet mod sit hoved. Det afslører videooptagelserne fra betjentens kropskamera, der nu er blevet frigivet. Kort efter kvalte en anden betjent den 46-årige Floyd ved at holde et knæ mod hans hals i over minutter, mens han lå i håndjern på asfalten. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT Vis mere George Floyd fik fra starten af kontakten med politibetjentene fra Minneapolis en pistol rettet mod sit hoved. Det afslører videooptagelserne fra betjentens kropskamera, der nu er blevet frigivet. Kort efter kvalte en anden betjent den 46-årige Floyd ved at holde et knæ mod hans hals i over minutter, mens han lå i håndjern på asfalten. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT

»Han slog sig selv ihjel.«

I sidste måned blev en kendelse ophævet, der hidtil har forbudt sagens parter at udtale sig om sagen.

Earl Grey siger, at han i retten vil argumentere for, at Georg Floyd døde som følge af en overdosis af det kraftige narkotiske stof fentanyl kombineret med underliggende hjertesygdom.

»Vi vil vise, at min klient og de andre betjente bare gjorde deres arbejde,« siger han.

Derek Chauvin er sigtet for forsætligt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office Vis mere Derek Chauvin er sigtet for forsætligt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office

Den erfarne advokat siger, at han vil basere sin sag på toxicologiske rapporter, den officielle obduktionserklæring samt nyligt offentliggjorte videoer fra kameraer monteret på betjentenes uniformer.

Disse videoer viser ifølge advokaten et mere nuanceret billede af situationen, end de mobiltelefonoptagelser der har været spredt i massemedierne.

Videoerne viser George Floyd der ligger på jorden med Derek Chauvins knæ på halsen, mens han råber 'I can't breathe' (Jeg kan ikke få luft. red.), for til sidst at miste livet.

I de nye videoer kan man ifølge advokaten høre, at George Floyd råber 'I can't breathe' seks gange inden betjentene lægger ham ned på jorden.