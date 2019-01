Terrordømte Said Mansour blev fredag sendt med fly til Marokko. Advokat kritiserer forløbet op til udsendelse.

Manden med tilnavnet "Boghandleren fra Brønshøj", Said Mansour, blev fredag aften sendt ud af Danmark og overdraget til Marokko.

Den terrordømte og marokkanskfødte Said Mansours forsvarsadvokat, Eigil Strand, blev ikke underrettet om, at hans klient var på vej ud af landet.

Og han er ikke tilfreds med forløbet op udleveringen.

Det oplyser TV2.

Først da Mansour var på vej ud af landet, blev Eigil Strand informeret om det.

Det er problematisk, mener han, da han ikke har fået muligheden for at forhindre udsendelsen.

- Jeg kunne have forsøgt at få byretten i tale og sagt, at der er nye, konkrete oplysninger, der peger på, at han nu risikerer at lide overlast, siger Strand til TV2.

- Det er jeg blevet frataget muligheden for, og det er selvfølgelig dybt problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

Han forklarer til mediet, at hans klient er af den overbevisning, at han risikerer at blive slået ihjel eller udsat for tortur. Han frygter ifølge advokaten for sit liv.

- Jeg er naturligvis også bange for, hvad der sker med ham. Om han faktisk bliver slået ihjel eller udsat for tortur, siger Strand til TV2.

Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hylde al-Qaeda.

Hans danske statsborgerskab blev annulleret, og han blev udvist for bestandig.

Dommen blev året efter stadfæstet i Højesteret.

Said Mansour blev som den første frakendt sit danske statsborgerskab på grund af terrorpropaganda.

Ledsaget af danske politifolk blev den 58-årige Said Mansour sat på et fly. Det ankom sent fredag aften til Casablanca med fly fra København.

Han kom til Danmark i 1984 og har fire voksne børn. Siden 1992 har han været på kontanthjælp.

Desuden er han islamisk gift med en yngre kvinde, som i efteråret 2015 fødte et barn, han er far til.

/ritzau/