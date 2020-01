Klient blev instrueret i at overtale et vidne til at lyve, og det koster fængselsdom til advokat. Hun anker.

En advokat fra et fremtrædende advokatfirma er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for at ville påvirke et vidne til at lyve i retten. Dommen faldt torsdag ved Retten i Viborg.

Hun er desuden blevet frakendt retten til at arbejde som advokat i et år.

Hendes forsvarer Lars Henriksen oplyser fredag til Ritzau, at sagen bliver anket til Vestre Landsret, og at man i den forbindelse vil bede om at få nedlagt et navneforbud. Under byretssagen har kvinden været beskyttet af et sådant forbud.

- Vi har brug for nye øjne på sagen, lyder det fra Lars Henriksen.

Sagen udspringer af en efterforskning fra begyndelsen af 2018. Den var rettet mod en i dag 37-årig mand, som politiet i forbindelse med efterforskningen aflyttede.

Under efterforskningen havde politiet kontakt til manden, og han blev fundet i besiddelse af 5350 kroner, som blev beslaglagt. Det fik manden til at kontakte en advokat - den nu dømte kvinde.

Pengene stammede fra en 55-årig mand. Han havde betalt dem som et forskud til den 37-årige. De skulle bruges på arbejdstøj, i forbindelse med at den 37-årige skulle arbejde hos den 55-årige som led i afsoningen af en fodlænkedom.

Det var også, hvad den 55-årige forklarede under et retsmøde dengang. Men advokaten og den 37-årige havde på telefonen talt om, at den 37-årige skulle få den 55-årige til at sige, at der ikke var tale om et forskud, men et lån.

Formålet skulle være at få underkendt beslaglæggelsen.

Men advokatens samtale med den 37-årige blev også aflyttet. Normalt er politiet forpligtet til at slette aflyttede samtaler, når den mistænktes advokat optræder på båndet. Men når advokaten bryder loven, er det en anden sag.

Og det vurderede anklagemyndigheden, var tilfældet i sagen, og derfor blev advokaten selv sigtet og siden tiltalt i sagen.

- Det er en usædvanlig og alvorlig sag. Det understreger den ubetingede dom også, siger specialanklager Lise Hebsgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Advokaten blev dømt for forsøg på at medvirke til falsk forklaring i retten og for tjenesteforsømmelse.

Den 37-årige mand blev ligesom advokaten idømt 60 dages ubetinget fængsel for at forsøge at anstifte til falsk forklaring. Den 55-årige, som også var tiltalt i sagen, blev frifundet.

/ritzau/