Det er først og fremmest selve kulturen i det danske forsvar, der er syg og korrupt.

Og ikke en af de hovedtiltalte i den omfattende skandale, der involverer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det mener i hvert fald forsvarsadvokaten for en 51-årig mand, som ved Retten i Viborg er en af de fem mænd, som er tiltalt for bestikkelse, mandatsvig og medvirken til bestikkelse.

»Der hersker – tillad mig at sige det ligeud – en syg kultur i Forsvaret. Der er noget rivende galt. Man kører rundt i systemet, og alle ved, det foregår. Og det bliver bare ved og ved og ved,« sagde forsvarsadvokat Rasmus Amandusson mandag eftermiddag i sin procedure i sagen, hvor hans klient af anklageren tidligere i dag er blevet krævet en sanktion på tre års ubetinget fængsel.

Den 51-årige tiltalte østjyde er ifølge det 28 sider lange anklageskrift i sagen dén, som har orkestreret den omfattende svindel med viderefakturering af regninger.

På den måde havnede disse til sidst hos Forsvaret – og dermed de danske skatteydere.

Selv om værdierne i virkeligheden ikke blev brugt til gavn for Forsvaret, men til dels egen vinding, dels til at få gennemrenoveret en af Forsvarets egne ansattes private villa på Viborg-egnen for 1,7 millioner kroner.

»Min klient har lavet noget lort. Han har begået en fejl ved selv at lade sig friste. Det har han grædt sig i søvn over mange gange. Men han er blevet brugt som prygelknabe,« sagde hans forsvarer.

Og spurgte retorisk specialanklager Gorm Søgaard Lund, hvorfor forsvarerens klients daværende arbejdsgiver, installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen, ikke havde et stort medansvar og derfor også burde have en repræsentant siddende på anklagebænken.

Den anden hovedtiltalte i skandalen om bestikkelse i Forsvaret er den 35-årige mand, som har fået lavet en stor tilbygning og derudover fået renoveret sin og konens villa for et millionbeløb.

Han var i 2016, da byggeriet stod på, ansat som mellemleder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og var ansvarlig for at hyre håndværkere til forskellige opgaver på Flyvestation Karup.

Men i stedet for at flytte en mur, udskifte spær, lappe et tag eller noget helt fjerde for Forsvaret arbejdede de indhyrede håndværksmestre i stedet på den 35-åriges egen, private villa.

Det hele blev gjort muligt, ikke mindst fordi den 51-årige ansatte hos Kemp & Lauritzen sørgede for, at alle regninger blev viderefaktureret påført de fiktive opgaver.

Anklager Gorm Søgaard Lund har krævet mellem to og to et halvt års fængsel til den 35-årige og nu tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

De øvrige tiltalte i skandalen er henholdsvis den 52-årige tømrermester og 51-årige murermester, der udførte arbejdet.

Samt en 45-årig tidligere ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som fik leveret smedejernslåger og en bøgehæk hjem til sig selv for 35.000 kroner.

Alle fem tiltalte nægter sig skyldige i hovedanklagerne mod dem.

Der falder dom 2. december.