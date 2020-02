Østre Landsret har en række prøvesager, som skal vurdere niveauet for erstatning til ofrene i Umbrella-sagen.

I en række prøvesager ser Østre Landsret på, hvad pigen og drengen fra Umbrella-komplekset skal have i erstatning for, at krænkende videoer med dem blev delt igen og igen.

I en af sagerne, som kører i landsretten onsdag, kræver ofrene en højere erstatning fra en ung mand fra Nordsjælland.

Han blev i Retten i Lyngby dømt for deling af børneporno og skulle betale en erstatning på 2500 kroner til pigen og 500 kroner til drengen. I landsretten kræver pigen yderligere 6000 kroner, mens drengen vil have 500 kroner ekstra.

- Lyngby lægger et niveau, der er væsentligt lavere end resten af landets retskredse. Det skal ikke have betydning, om man er i Lyngby eller i resten af landet, siger pigens advokat, Miriam Michaelsen, i Østre Landsret.

Hun påpeger, at pigen i en sag i Næstved fik 8000 kroner i erstatning for deling af to af videoklippene i sagen til tre personer. I en sag fra Horsens blev klippene delt til fem personer, og det gav 9000 kroner.

Den unge mand fra Nordsjælland har delt et af videoklippene til tre personer, mens det andet blev delt til de tre samt en fjerde person. Derfor mener Miriam Michaelsen, at han skal betale 8500 kroner til pigen.

Mandens advokat mener derimod ikke, at han skal betale mere, end det han blev dømt til i byretten.

Miriam Michaelsen understreger, at videoerne, der er delt, er yderst krænkende. De to ofre var 15 år, da de blev optaget i 2015.

- For (pigen red., navn slettet) er det her et filmet seksuelt overgreb, siger advokaten, men fortæller også, at det egentlig ikke har betydning, hvad der foregik den aften på videoen.

- Det er irrelevant, om der var samtykke eller ej. Derfor bør vi fokusere på, hvad sager om digitale krænkelser handler om nemlig deling.

Der har ikke været en retssag om, hvorvidt der var tale om et overgreb.

Sagen har haft voldsomme konsekvenser for de to ofre, fortæller advokaterne. Pigen har fået posttraumatisk stress og depression.

Helle Hald, der er advokat for drengen i videoen, fortæller, at man ikke kan udelukke, at ofrene ender med samlet at få en millionerstatning.

- Det kan vi jo ikke udelukke, men jeg mener også, at de har været udsat for danmarkshistoriens største krænkelse, siger hun og tilføjer:

- Hver enkelt deling må ses for sig.

Højesteret afgjorde i 2019 en af Umbrella-sagerne. Retten besluttede, at sagerne skal ses hver for sig, men at der i beløbet også skal tages højde for de mange sager.

Sagerne i landsretten ventes afgjort i midten af april.

/ritzau/