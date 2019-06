Bistandsadvokaten for den dræbte Emilie Mengs familie har fået oplyst, at der er sket fejl i efterforskningen.

Jagten på gerningsmanden til drabet på 17-årige Emilie Meng kan være blevet helt afsporet af den fejl, som politiet har fundet i det it-system, der behandler teleoplysninger.

Det mener advokat Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie.

- Jeg har fået bekræftet, at der er fejl i Emilie Meng-sagen, men politiet vil ikke oplyse, hvilken konkret betydning, det har haft for efterforskningen, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Mandag kom det frem, at en fejl i politiets it-system siden 2012 har betydet, at teleoplysninger til politi, anklagemyndighed, forsvarere og retterne har været mangelfulde.

Nogle mobilnumre er simpelthen røget ud, når listerne fra de forskellige teleselskaber blev konverteret af systemet, så listerne blev mere overskuelige og kunne sammenlignes.

Emilie Meng forsvandt efter en bytur i Slagelse. Hun sagde farvel til sine veninder på Korsør Station omkring klokken fire om morgenen den 10. juli 2016.

Juleaftensdag samme år blev hendes lig fundet i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Midtsjælland.

I Emilie Meng-sagen har teleoplysninger spillet en stor rolle i jagten på den ukendte drabsmand, og politiet har indsamlet tre-fire millioner linjer teleoplysninger i forsøget på at identificere ham.

Politiet har indsamlet oplysninger om alle mobiler, der har været aktive i Korsør og Borup i de interessante tidsrum, og blandt andet ledt efter sammenfald mellem mobilnumre, der har været begge steder.

- Jeg frygter, at det (fejlen i it-systemet, red) har haft en fatal betydning. At politiet har spildt tiden og arbejdet i blinde, hvis der mangler mobilnumre i materialet, som kunne have ført til identifikation af gerningsmanden, siger Mai-Brit Storm Thygesen til Ekstra Bladet.

Hverken politiinspektør Kim Kliver, der leder efterforskningen af Emilie Meng-sagen eller Rigspolitiet vil over for Ekstra Bladet udtale sig om sagen.

/ritzau/