Forsvarsadvokat Hannah Krog undrer sig over borgmesters indblanding i voldtægtssag.

Hvad der skulle have været en festlig aften, er omkring et halvt år senere endt med en dom i Københavns Byret.

Onsdag blev en 30-årig mand idømt et års fængsel for at have voldtaget en kvinde i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng.

Men ifølge mandens forsvarer, advokat Hannah Krog, har forløbet været mærkværdigt.

I sin procedure onsdag formiddag kaldte hun sågar forløbet for orkestreret.

Efter dommen uddyber hun:

- Når man kigger på det efterfølgende forløb, der har været, var det ret tydeligt, at der ikke var kommet noget initiativ hverken fra min klient eller den forurettede kvinde til at gøre det her til en sag.

- Den person, der gør det til en sag, er sådan set en helt tredje part, borgmesteren, og det er det, jeg har ment med, at hun har orkestreret det, siger Hannah Krog foran Københavns Byret.

Her henviser hun blandt andet til, at det var efter Ninna Hedeager Olsens krav, at manden meldte sig til politiet.

- Ingen af de andre har haft det ønske, lød det fra Hannah Krog onsdag formiddag.

Der gik ni dage, inden politiet fik kontakt med den forurettede. Hun var bortrejst til Paris.

Efter en bytur endte den 30-årige i sengen med borgmesteren og to andre.

Her lå de alle fire og talte, inden de faldt i søvn. Efter kort tid vågnede manden og havde lyst til sex. I løbet af aftenen havde han haft flere snakke med kvinden, og de havde også kysset.

Derfor var han overbevist om, at hun også havde lyst til ham, har han forklaret. Han var desuden sikker på, at hun var vågen.

Han indledte derfor samlejet, men stoppede, da kvinden vendte sig om på ryggen.

Mens han gjorde det, tog han også på borgmesteren. Derfor blev han også dømt for blufærdighedskrænkelse.

Byretten har onsdag desuden bestemt, at manden skal betale erstatning til de to kvinder. Voldtægtsofferet får 30.000 kroner, mens borgmesteren får en erstatning på omkring 14.000 kroner.

Hverken Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, eller Ninna Hedeager Olsen ønsker at kommentere afgørelsen.

