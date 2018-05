Mængden af downloadede film kan stige efter landsretsdom i sag om udlevering af data, vurderer advokat.

København. Landsretten har frataget filmbranchen muligheden for sammen med politiet at bekæmpe ulovlig download og streaming af film og tv-serier.

Det mener Jeppe Brogaard Clausen. Han er advokat og repræsenterede rettighedshaverne i filmbranchen i et søgsmål, der mandag blev afgjort i Østre Landsret.

Her blev det slået fast, at teleselskaberne Telenor og Telia ikke skal udlevere oplysninger om kunder, der af rettighedshaverne mistænkes for at have downloadet film og serier på ulovlig vis.

- Det er en trist dag for filmbranchen og for rettighedshavere generelt. Det er også en overraskende dom, i forhold til den praksis der tidligere har været på dette område, siger Jeppe Brogaard Clausen.

Han frygter, at mængden af ulovlig download nu vil stige.

- Fra 2016 til 2017 steg mængden af ulovlig download med 67 procent, og den stigning vil nok på ingen måde falde, siger Jeppe Brogaard Clausen, der er partner i advokatfirmaet Njord.

Njord har som repræsentant for filmbranchen sendt breve til danskere, som man har mistænkt for at downloade film ulovligt.

Modtagerne af brevene får at vide, at de kan betale en bøde - som regel et beløb mellem 2000 og 4000 kroner - for at afslutte sagen.

Advokatfirmaet har fundet frem til folk ved hjælp af ip-adresser udleveret af internetudbydere. Da udbyderne nu ikke længere er forpligtet til at udlevere ip-adresserne, vil det formentlig betyde, at Njord ikke længere vil sende den slags breve, vurderer Jeppe Brogaard Clausen.

- Vi handler efter, hvad vores klienter beder os om. Det er klart, at uden disse oplysninger (ip-adresser, red.) kan vi ikke arbejde på samme måde, som vi tidligere har kunnet.

- Men der er heldigvis også andre måde at gribe dette an på, og dem må vi så bruge, siger han.

Jeppe Brogaard Clausen oplyser, at rettighedshaverne nu vil undersøge, om man vil forsøge at få sagen for Højesteret.

/ritzau/