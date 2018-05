De danske dommere er ifølge den fremtrædende forsvarsadvokat Berit Ernst under politisk pres for i højere grad at udvise kriminelle udlændinge.

»Domstolene er helt bestemt påvirket af den politiske strømning om at udvise mere. Og jeg synes klart, at man kan mærke, at nogle dommere har lyttet til politikernes ønske,« siger hun til BT.

Som forsvarer blev Berit Ernst senest i går mødt af et krav om udvisning af hendes klient, hvilket dog i dommen kun blev gjort betinget. Det skete, da fire unge mænd med tilknytning til bandegrupperingen Loyal To Familie blev dømt for at have begået afpresning, hærværk og ildspåsættelse mod seks bordeller i København. Berit Ernsts klient på 21 år er født og opvokset i Danmark, men er statsborger i Kosovo, selv om han ikke har tilknytning til landet. Og derfor blev det i hans tilfælde kun til en betinget udvisning.

Men på det seneste er en række andre kriminelle blevet ubetinget udvist, og her fornemmer Berit Ernst, at nogle dommere har ladet sig påvirke af de politiske vinde.

»Men domstolene skal jo være uvildige og vurdere sagerne uafhængigt af, hvad politikerne ønsker. De skal kigge nøgternt på, hvad betingelserne for at udvise er, og hvordan de betingelser passer til den pågældende sag. Jeg synes, at det har taget en uheldig drejning - særligt i de senere år. Det stiller store krav til de enkelte dommere om ikke at lade sig påvirke af politikerne, og det er nogle dommere nok bedre til end andre,« tilføjer forsvarsadvokaten.

Domstolenes udvisning af kriminelle har fået ny aktualitet, efter to andre bandemedlemmer torsdag blev ubetinget udvist af Danmark. Det fik her i avisen i går SF's retsordfører Karsten Hønge til at glæde sig, fordi han håbede, at den nye kurs kan give mere balance i afgørelserne. Ifølge Karsten Hønge har domstolene hidtil ved udmålingen af straffen til en kriminel udlænding tillagt tilknytningen til Danmark overdreven betydning i forhold til voldsomheden af den eller de forbrydelser, vedkommende har begået.«

Østre Landsret bestemte torsdag, at den 33-årige Mohamed El Addouti, der har fungeret som talsmand for banden Brothas og dermed var en af nøglefigurerne i sidste års blodige bandekrig i København, skal udvises for bestandigt. Han blev idømt to års fængsel for at have været i besiddelse af en en skarpladt, halvautomatisk pistol, der i sommeren 2016 blev brugt til at ramme en ung mand i Lyngby.

El Addouti er fra Marokko, men han har gennem sagen afvist, at han kunne tale det lokale sprog. Det skulle tale imod en udvisning, da han ville have svært ved at klare sig i landet. En tolk var derfor indkaldt i retten som ekspertvidne, og da anklageren afspillede telefonaflytninger, som politiet var kommet i besiddelse af, kunne tolken bekræfte, at bandemedlemmet snildt kunne føre en samtale på det lokale sprog.

Samme dag blev også et 30-årigt medlem af den anden part i bandekrigen - banden Loyal To Familia (LTF) - udvist med indrejseforbud i seks år. Det besluttede Højesteret, efter at først byretten i Hillerød og derefter Østre Landsret havde sagt nej til en ubetinget udvisning. Blandt andet fordi manden kom til Danmark som fireårig som statsløs palæstinenser fra Libanon.

Ved Østre Landsret blev han idømt otte måneders fængsel og en betinget udvisning for to tilfælde af trusler mod vidner og et tilfælde af afpresning. Højesteret skulle alene tage stilling til spørgsmålet om udvisning.

Her lagde dommerne vægt på hans mange tidligere domme fra hele 14 straffesager om alt lige fra tyveri og vidnetrusler til grov vold og våbenbesiddelse. Dommerne hæftede sig også ved mandens tilknytning til LTF, der ifølge Højesteret "blandt andet i kraft af en alvorlig konflikt med rivaliserende bander med indbyrdes drab og drabsforsøg har skabt betydelig utryghed i offentligheden".

LTF-medlemmet har et barn og er i fast forhold med en dansk kvinde. Højesteret mente dog ikke, at det er nok til, at det vil være i strid med menneskerettighederne at udvise ham. Udvisningen er sat til at vare i seks år.