En advokat har mistet retten til at drive advokatvirksomhed, da han i dag er blevet kendt skyldig i underslæb.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om en 52-årig advokat, der ved retten i Viborg blev dømt for underslæb af særligt grov karakter.

Den 52-årige mand drev advokatvirksomhed i Silkeborg Kommune, og behandlede blandt andet dødsboer. Han hævede som bobestyrer i 2014 og 2015 i alt 780.000 kroner i salærer fra tre forskellige boer uden på forhånd at have fået tilladelse fra skifteretten.

Retten vurderede, at den skyldige havde begået underslæb for hele 630.000 kroner af de 780.000.

Den 52-årige blev ydermere dømt for at have optaget ulovlige anpartshaverlån, og i sidste ende vurderede retten altså, at han skulle miste retten til at drive advokatvirksomhed.

Herudover fik han en dom på et års betinget fængsel af 200 timers samfundstjeneste og to års prøvetid, samt en bøde på 25.000 kroner.

»Jeg er tilfreds med dommen. Det er vigtigt, at vi ikke har advokater, der tager af klienternes penge. Derfor er jeg selvfølgelig godt tilfreds med, at den dømte også blev frakendt retten til at drive advokatvirksomhed,« udtaler Gorm Søgaard Lund, der er specialanklager ved anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.