Forsvarsadvokater raser over anklagemyndigheden. - Forløbet giver mindelser om Nordlys-sagen, siger advokat.

Det lugter.

Det er meldingen fra advokat Jan Schneider, der repræsenterer Britta Nielsens søn, som er sigtet for groft bedrageri.

Reaktionen kommer, fordi Schneider og Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, mener, at anklagemyndigheden har tilbageholdt oplysninger i behandlingen af udleveringen af Britta Nielsen fra Sydafrika.

- Forløbet giver mindelser om Nordlys-sagen. Jeg siger det med det forbehold, at der nu kommer en skriftlig redegørelse fra anklagemyndigheden, lyder det fra Jan Schneider.

I Nordlys-sagen løj en anklager over for dommere og forsvarer i Østre Landsret om den kontakt, hun havde haft med politifolk, som skulle vidne i sagen.

Hun var også anklaget for at forsøge at påvirke politifolkenes forklaring. Men det blev hun frifundet for. Tværtimod har både Østre Landsret og Højesteret slået fast, at vidnernes forklaring ikke har været påvirket.

Nordlys-sagen endte med, at anklageren blev fjernet, og at dommerne i landsretten erklærede sig inhabile. Der for skal sagen gå om i landsretten og genoptages i næste uge, hvor Jan Schneider møder som en af advokaterne.

Han har i forløbet været særdeles kritisk over for anklagemyndigheden og var blandt de advokater, som krævede, at sagen ikke bare skulle gå om i landsretten, men starte helt forfra i byretten.

En kritik, som landets øverste dommere dog fejede fuldstændig af bordet.

Jan Schneider understreger, at hans kritik i svindelsagen fra Socialstyrelsen kun går på delen med, at der kan være tilbageholdt oplysninger i sagen mod Britta Nielsen.

- Jeg bygger det på, at vi som forsvarere sidder med den fornemmelse, at der er noget i forløbet, der ikke er, som det skulle være. Anklagemyndigheden har jo også erkendt i dag, at der er begået en fejl.

Specialanklager Kia Reumert erkendte tidligere fredag i retten, at det er en fejl, at aftalen, som blev indgået med Britta Nielsen, ikke har været i sagsdokumenterne.

Men hun fortalte også, at det ikke har været et problem før nu, og at aftalen blev læst op i retten i Sydafrika. Oplæsningen er videooptaget.

- Forsvareren har ikke tidligere tilkendegivet, at der var et problem med denne her udlevering. Det eneste, der har været på tale, er, at han har udtalt, at det har været godt, at hun fik denne frivillige aftale og kunne komme til Danmark så hurtigt som muligt, lød det.

/ritzau/